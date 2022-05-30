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الإثنين، 30-05-2022 10:18 ص

وسائل إعلام: العقوبات ضد روسيا تؤثر سلبا على 15 ألف شركة يابانية

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الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية أن القيود التي فرضتها طوكيو على روسيا سيكون لها تأثير سلبي على 15 ألف شركة يابانية لها أعمال مرتبطة بروسيا.

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وأشارت الصحيفة، في تقرير لها عن مصدر سياسي لم تكشف عنه، أن "العقوبات اليابانية ضد روسيا يمكن مقارنتها في شدتها بالإجراءات المتخذة ضد كوريا الشمالية".

وعلى سبيل المثال يمكن أن يؤثر حظر الواردات والصادرات (من وإلى روسيا) سلبا على 15000 شركة يابانية لها أعمال في روسيا، أو التي لديها اتصالات تجارية بشكل مباشر أو غير مباشر مع قطاع الأعمال من روسيا.

وعن تداعيات العقوبات التي فرضتها طوكيو على موسكو، رجحت الصحيفة حدوث ارتفاع حاد في أسعار السلع في اليابان.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك اليابان، عقوبات على روسيا، والتي طالت قطاعات وأفراد وشركات روسية.

وفي إطار القيود التي تم فرضها على روسيا، قررت اليابان التخلص التدريجي من استيراد النفط الروسي.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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