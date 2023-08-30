الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

كان من أكثر المقربين للملك.. ماذا تعرف عن الفريق الراحل الشوابكة؟

الصحة: حملة تطعيم لكافة طلبة المدارس مطلع تشرين الاول المقبل

الخصاونة يوجِّه بالتَّفاوض مع صندوق النَّقد على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي

ارتفاع وفيات حادث إربد إلى 6

مجلس النواب يوافق على تعديلات الأعيان ويقر البيانات الشخصية

شركس: إطلاق رؤية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية في الأردن

سماء الأردن على موعد مع القمر الأزرق غدا

فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا بالجامعة الأردنية - رابط

وفاة طفلة 4 أعوام سقطت من نافذة منزل ذويها في صويلح

السفارة الأردنية في واشنطن تحذر

الأربعاء، 30-08-2023 12:13 م

وسائل إعلام: المعارضة الغابونية تدعو الرئيس إلى نقل السلطة دون إراقة دماء

64ef05cc4236044529486141


الوكيل الإخباري - دعا معسكر المرشح الرئاسي المعارض في الغابون ألبرت هوندو رئيس البلاد علي بونغو أنوديمبا إلى نقل السلطة دون إراقة دماء.

اضافة اعلان


جاء ذلك فيما ذكره الموقع الإلكتروني لراديو Europe 1، الذي كتب إن معسكر هوندو طلب "تنظيم انتقال للسلطة دون إراقة دماء"، بناء على حسابات أجراها مراقبوه، دون تقديم أي وثائق داعمة.

وكان هوندو قد تم اختياره مرشحا رئيسيا للمعارضة قبل 8 أيام فقط من الانتخابات بعد معركة مريرة بين 6 مرشحين، وفقا لتقرير Europe 1، وبعد ذلك لم يتبق للوزير السابق هوندو سوى 6 أيام للحملة الانتخابية.


وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الغابوني عبر شاشات التلفزيون إلغاء نتائج الانتخابات وحل مؤسسات الحكومة، في الوقت الذي لا يزال من غير الواضح في الوقت الراهن نوع القوة السياسية التي يدعمها الجيش في البلاد.


وقد أعلن جيش الغابون أنه سينهي النظام في البلاد، وسمع إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل، وأعلنوا أن حدود الغابون ستغلق حتى إشعار آخر.


وقد أعيد انتخاب الرئيس الحالي للغابون علي بونغو أونديمبا، صباح الأربعاء، رئيسا للدولة بنسبة 64.2% من الأصوات، وجاء مرشح المعارضة في انتخابات الغابون الأكاديمي ألبرت هوندو أوسا في المركز الثاني بنسبة 30.7% من الأصوات. وبحسب "فرانس برس"، نفى فريق الرئيس الحالي علي بونغو أونديمبا مزاعم هوندو أوسا بتزوير الانتخابات.

 

RT

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ef09114c59b779d94e3b23

كليفرلي: لندن تريد علاقة عملية مع بكين

64eee33e423604429a7bea1e

روسيا تنوي اختبار سلاح يزلزل البحر

1693384072647

قطر: تحويل جميع وسائل النقل العام إلى كهربائية بالكامل بحلول 2030

دولار (2)

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه الشهري

64eec32f4c59b765c57958ab

البرلمان البريطاني: الصين تشكل تهديدا للمملكة المتحدة

GettyImages-1631384090

الإعصار إيداليا في طريقه لفلوريدا ويهدد بهبوب عواصف خطيرة

أخبار متعلقة
1691233146249

ميقاتي: الوضع الأمني اللبناني مستقر ولا يستدعي القلق والهلع

ece2c030-31e1-11ee-a851-b19cb129e45b

ترامب: رب ضارة نافعة

64cba2bb4c59b76dfe56fe31

فرنسا تعلن انتهاء إجلاء مواطنيها عن النيجر

العمل-و-الاقامة-في-النرويج

النرويج ترد على إدراج روسيا لها ضمن الدول غير الصديقة

64ca36d94236041a63010e7c

المرصد العراقي لحقوق الإنسان: أعضاء برلمان يتعرضون لتهديدات واعتداءات سياسية

FCpFe9dW5aPuKqvJc38svJEvPNdLwDHjvPsvLRfi

ميقاتي: نرفض استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية