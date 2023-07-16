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الأحد، 16-07-2023 01:42 م

وفاة الأديب والناقد المسرحي السوري عبد الفتاح قلعه جي

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الوكيل الإخباري- نعت وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقى في سوريا، الأديب والناقد المسرحي عبد الفتاح قلعه جي، الذي توفي اليوم الأحد، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية"سانا".

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وعبد الفتاح رواس محمد قلعه جي، من مواليد 21 حزيران 1938 شاعر وكاتب مسرحي سوري، ولد في حلب ونشأ فيها.


تخرج من جامعة دمشق، كلية الآداب، وعمل مدرسا وصحفيا، ثم في الإذاعة السورية وكتب العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية.


عيّن رئيسا لفرقة المسرح الشعبي في حلب 1968 – 1969.


نشر شعره وأدبه في الصحف والمجلّات السورية، وشارك في العديد من الندوات والمهرجانات في سوريا والوطن العربي وإيران، بصفته باحثا ومحكما، وله مؤلفات قصصية للأطفال ودواوين شعرية وأعمال مسرحية ودراسات في الفكر والأدب والفن.

 




 

 


 

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