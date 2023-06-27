وفاة حاج مصري على صعيد عرفات أثناء تأديته فريضة الحج



الوكيل الاخباري - توفي حاج مصري، الثلاثاء، أثناء تأديته فريضة الحج على صعيد جبل عرفات، وفق ما أعلن نجله على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتداولت وسائل إعلام مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي نبأ الوفاة بحالة من الحزن، فيما وصف المئات من النشطاء وفاة الحاج "بحسن الخاتمة".



الحاج المصري نشر صورة له قبل التوجه إلى صعيد عرفات بأيام وهو بالقرب من الكعبة المشرفة وتداولها المئات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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