5 قتلى في حريق بمنصة نفطية قبالة المكسيك

الوكيل الإخباري - قضى 5 أشخاص على الأقل وأصيب 6 آخرون بجروح وفقد أثر اثنين جرّاء حريق اندلع في منصّة نفطية قبالة سواحل المكسيك، وفق ما أعلنت الإثنين شركة "بيتروليوس ميخيكانوس" العامة.

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واندلع الحريق الأحد إثر أعمال صيانة للمنصّة المقامة في خليج كامبيتشي، في جنوب خليج المكسيك.



وقال مدير الشركة العامة بيتروليوس ميخيكانوس "بيميكس" أوكتافيو روميرو في مؤتمر صحافي إنّ "عمليات البحث عن المفقودين مستمرة"، مشيراً إلى أنّ أحد الجرحى بحال حرجة.



وفُتح تحقيق لكشف ملابسات الحريق الذي تمّت السيطرة عليه بعد ساعة على اندلاعه.



وأدّى الحريق الذي اندلع في منصّة توليد الطاقة المخصّصة لعمليات استخراج النفط إلى تعليق العمل بشكل مؤقت في 125 بئراً، وفق روميرو.



واندلع الحريق في وقت تسعى فيه الشركة إلى زيادة استثماراتها لتعويض انخفاض إنتاجها من 3,4 ملايين برميل يومياً في العام 2004 إلى 1,7 ملايين حالياً.

وفي العام 2020 خسرت الشركة 23 مليار دولار جرّاء ما وصفتها بأنّها "أسوأ أزمة في تاريخها" بسبب الجائحة.



لكن في الربع الثاني من العام 2021 حقّقت "بيميكس" أرباحا بلغت 14.364 مليار بيزوس (718 مليون دولار) بفضل زيادة مبيعاتها محلياً ودولياً، وفق تقرير مالي نُشر الأربعاء.