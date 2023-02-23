7 آلاف أجنبي في سجون إيران

الوكيل الاخباري- أعلن نائب وزير العدل الإيراني، عسكر جلاليان، وجود نحو 7 آلاف أجنبي نزيل في السجون الإيرانية كما يوجد في المقابل 4 آلاف سجين إيراني خارج البلد.



وقال جلاليان إن "إيران أبرمت اتفاقيات ملزمة مع حوالي 22 بلدا لنقل المحكومين وهي على استعداد لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع كل دول العالم باستثناء الكيان الصهيوني من منطلق إنساني".



وحول رعايا الدول الأجنبية في سجون إيران، أكد وجود حوالي 7 آلاف سجين في إيران بينهم 6620 سجينا من أفغانستان تليها كل من باكستان والعراق وتركيا والهند وأذربيجان، مشيرا إلى أن "عملية نقل عدد كبير من سجناء أفغانستان وباكستان والهند وسريلانكا وتركيا والعراق قد أدرجت في جدول أعمال لجنة المحكومين في وزارة العدل الإيرانية، ونأمل بأن يتم نقل هؤلاء إلى بلدانهم لقضاء مدة إدانتهم فيها".



وأفاد بأن "معظم الرعايا الأجانب يفضلون البقاء في إيران وعدم العودة إلى بلدانهم"، مشددا على أنه و"حسب الاتفاقيات الثنائية المبرمة يجب الحصول على رضا السجين لنقله الى بلده، وطالما لم يعلن ذلك بصورة مكتوبة فإنه لا يمكن نقله إلى بلاده".

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روسيا اليوم