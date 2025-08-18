أستراليا تلغي تأشيرة عضو الكنيست الإسرائيلي روتمان

وبحسب وكالة الصحافة الأسترالية، أوضح وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، أن روتمان لن يتمكن من التقدم بطلب تأشيرة مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات، مشددا على موقف حكومته الصارم ضد أي محاولة لزرع الفرقة بهدف ضمان شعور الجميع بالأمان في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق أولى رحلات الخطوط السورية إلى مطار معيتيقة في ليبيا
-
مقتل 20 شخصا على الأقل في حادث بمنشأة في منطقة ريازان الروسية
-
مصر .. تفاصيل صادمة حول مقتل لاعبة نادي سموحة دينا علاء داخل منزلها
-
بينت: حكومة نتنياهو استنزفت جنود الاحتياط ودفعت العالم للوقوف ضدنا
-
زيلينسكي قبيل لقاء ترامب: بوتين لا يريد وقف القتال
-
مجلس الأمن البيلاروسي: "الغرب غير مهتم بوقف القتال في أوكرانيا"
-
ماكرون لا يستبعد اعتراف أوكرانيا بخسارة الأراضي كجزء من معاهدة السلام
-
مصادر: القوات الروسية تعطل قدرات لواءين وفوجين من القوات الأوكرانية في سومي