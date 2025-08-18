الإثنين 2025-08-18 01:07 م
 

أستراليا تلغي تأشيرة عضو الكنيست الإسرائيلي روتمان

الإثنين، 18-08-2025 12:14 م

الوكيل الإخباري-    قررت استراليا منع عضو الكنيست الإسرائيلية المتطرف سمحا روتمان من دخول أراضيها لحضور مؤتمر للجالية اليهودية، بسبب دعمه للاحتلال ونشره لثقافة الكراهية والانقسام.

وبحسب وكالة الصحافة الأسترالية، أوضح وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، أن روتمان لن يتمكن من التقدم بطلب تأشيرة مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات، مشددا على موقف حكومته الصارم ضد أي محاولة لزرع الفرقة بهدف ضمان شعور الجميع بالأمان في البلاد.

 
 
