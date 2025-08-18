أستراليا تلغي تأشيرة عضو الكنيست الإسرائيلي روتمان

الوكيل الإخباري- قررت استراليا منع عضو الكنيست الإسرائيلية المتطرف سمحا روتمان من دخول أراضيها لحضور مؤتمر للجالية اليهودية، بسبب دعمه للاحتلال ونشره لثقافة الكراهية والانقسام.

اضافة اعلان