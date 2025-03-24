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إدارة ترامب تتقدم باتهامات جديدة ضد الطالب الفلسطيني محمود خليل

محمود خليل أحد قادة الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة
محمود خليل أحد قادة الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة
 
الإثنين، 24-03-2025 11:53 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - نقلاً عن وثائق قضائية - بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقدمت باتهامات جديدة ضد الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محمود خليل.اضافة اعلان


ونقلت الشبكة عن محامي الطالب قوله إن الاتهامات تمثل محاولة لصرف الانتباه عن جهود إدارة ترامب للانتقام من خليل بسبب نشاطه.

وبحسب رويترز، فقد اتهمت الحكومة الأمريكية محمود خليل بأنه أخفى عمله لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) عند تقديم طلب التأشيرة.

وقالت الحكومة الأمريكية إن هذا التصرف يدعو إلى ترحيله خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُقدم الأونروا الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وقد أصبحت محل جدال ساخن في الحرب الإسرائيلية على غزة، عندما ادعت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى" عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما دفع الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للوكالة.

وفي الثامن من مارس/آذار الجاري، اعتقلت إدارة ترامب خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدًا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في غزة.

وقد لفتت القضية الانتباه باعتبارها اختبارًا لحقوق حرية التعبير، إذ قال أنصار خليل إنه استُهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل واحتلالها لقطاع غزة. وقد وصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي.

الجزيرة
 
 
gnews

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