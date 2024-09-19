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إطلاق نار مميت بالقرب من مبنى الكرملين في روسيا

ضباط الشرطة الروسية خارج مبنى مكاتب شركة "Wildberries" بعد محاولة مداهمة في وسط موسكو
ضباط الشرطة خارج مبنى مكاتب شركة "Wildberries" بعد محاولة مداهمة في وسط موسكو
الخميس، 19-09-2024 09:52 ص
الوكيل الإخباري-   قُتل حارسا أمن وأصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار وقع في مقر أكبر بائع تجزئة على الإنترنت في روسيا، “وايلدبيريز “، والذي يقع بالقرب من الكرملين.اضافة اعلان


وقالت الشرطة، مساء الأربعاء، إنه تم اعتقال ثلاثين شخصاً.

وعلى إثر الحادث، وجهت "تاتيانا باكالشوك" مؤسسة ” وايلدبيريز “، ، اتهامات خطيرة ضد زوجها، زاعمة أنه حاول الاستيلاء على الشركة مع مجموعة مسلحة.

وأفادت باكالشوك بأن الأفراد المسلحين، بقيادة زوجها فلاديسلاف، وصلوا فجأة إلى مقر الشركة. وعندما رفض حراس الأمن دخولهم، نشب صراع أدى إلى تبادل إطلاق النار.

من جانبه، ادعى فلاديسلاف باكالشوك أنه جاء للتفاوض بشأن بناء مستودع عندما تعرّضَ هو ومرافقوه للهجوم.
 
gnews

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