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            الحرس الثوري الإيراني ينفي اتهامات ترامب لطهران بالوقوف وراء عمليات الحوثيين
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الأحد، 16-03-2025
    
    
        11:38 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد مرة أخرى نسب عمليات الحوثيين إلى إيران، مؤكدا أن اليمنيين "شعب حر مستقل وسياساته مستقلة".

جاء ذلك في تصريحات للواء سلامي تعليقا على الهجمات الأمريكية الأخيرة التي أعلنها ترامب ضد "الحوثيين" في اليمن، حيث قال: "الرئيس الأمريكي يعيد مرة أخرى نسب عمليات حركة أنصار الله إلى إيران، ويحذر من استمرار الدعم لها. ونحن نؤكد أن اليمنيين شعب مستقل وحر في بلده، ويتبع سياسات مستقلة".

وأضاف سلامي: "لا يوجد بلد مهدد ويقع في مركز المخاطر مثل إيران، ورغم ذلك، لا يوجد بلد آمن مثلها". وتابع قائلا: "نحن نشهد الفوضى والاضطرابات في دول المنطقة، وأمننا مرهون بتضحيات قواتنا المسلحة".
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RT









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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