الحرس الثوري الإيراني ينفي اتهامات ترامب لطهران بالوقوف وراء عمليات الحوثيين

جاء ذلك في تصريحات للواء سلامي تعليقا على الهجمات الأمريكية الأخيرة التي أعلنها ترامب ضد "الحوثيين" في اليمن، حيث قال: "الرئيس الأمريكي يعيد مرة أخرى نسب عمليات حركة أنصار الله إلى إيران، ويحذر من استمرار الدعم لها. ونحن نؤكد أن اليمنيين شعب مستقل وحر في بلده، ويتبع سياسات مستقلة".
وأضاف سلامي: "لا يوجد بلد مهدد ويقع في مركز المخاطر مثل إيران، ورغم ذلك، لا يوجد بلد آمن مثلها". وتابع قائلا: "نحن نشهد الفوضى والاضطرابات في دول المنطقة، وأمننا مرهون بتضحيات قواتنا المسلحة".
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