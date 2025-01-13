 
الإثنين 2025-01-13 03:55 ص
 

بايدن يلقي خطاب الوداع في وزارة الخارجية الأمريكية

بايدن
بايدن
الإثنين، 13-01-2025 03:02 ص

الوكيل الإخباري-   يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلقاء خطاب ختامي في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، والذي سيتحدث فيه عن نتائج استراتيجيته في السياسة الخارجية.

اضافة اعلان

 

وذكرت الإدارة الأمريكية في وقت سابق أن بايدن يعتزم تسليط الضوء على الإنجازات الرئيسية لسياساته الخارجية. وتشمل هذه القضايا توسيع حلف "الناتو"، وتعزيز التحالف لمساعدة أوكرانيا، والاتفاقية التاريخية التي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي.

ولم يكن اختيار السياسي لوزارة الخارجية كمكان لإلقاء خطابه محض صدفة. حيث أنه هناك ومنذ حوالي 4 سنوات، ألقى بايدن أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية، معلنا عودة الولايات المتحدة إلى القيادة العالمية في معارضة لسياسات "أمريكا أولا" التي انتهجها سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

 

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان في مقابلة مع شبكة PBS: "التحالفات الأمريكية أصبحت أقوى الآن مما كانت عليه منذ عقود. فحلف "الناتو" أصبح أقوى وأكثر تركيزا وتوسعا. وشراكاتنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بلغت مستويات قياسية، وقد ضعفت القوى المنافسة والمعارضة، روسيا وإيران والصين، وكل هذا دون إقحام أمريكا في حرب جديدة".

ومع ذلك، فإن إرث بايدن، على الرغم من إنجازاته المزعومة، يشمل العديد من القضايا التي لم يتم حلها، مثل النزاع في أوكرانيا، والتوترات المستمرة مع الصين بشأن تايوان، والنزاعات التجارية. وكذلك الأزمة في الشرق الأوسط، حيث لم تتمكن الولايات المتحدة، على الرغم من وعودها، من التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.

وأشارت مجلة Foreign Policy الأمريكية في هذا الشأن إلى أن نجاحات إدارة بايدن لم تكن دائما على مستوى المعايير العالية التي حددتها لنفسها.

 
gnews

أحدث الأخبار

بايدن

عربي ودولي بايدن يلقي خطاب الوداع في وزارة الخارجية الأمريكية

ارشيفية

عربي ودولي الناتو يبدأ تدريبات عسكرية واسعة النطاق في جناحه الشرقي

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحزب الله في لبنان

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم جبل الرحمة في مدينة الخليل

ارشيفية

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في كييف وعدة مقاطعات أوكرانية

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات بالضفة وتعتقل عشرات الفلسطينيين

ارشيفية

عربي ودولي ليبيديف: مقتل ضابطين كبيرين من القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي

تعبيرية

فلسطين الاعلام العبري: إسرائيل متمسكة بمطلب عدم الالتزام بإنهاء الحرب



 




الأكثر مشاهدة