بدء أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة

الوكيل الإخباري- انطلقت، الثلاثاء، في المقر الدائم للأمم المتحدة أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

اضافة اعلان

وخلال الأسبوع الحالي، تُعقد فعاليات رفيعة المستوى ومتفردة تضم كافة الشخصيات من قادة ومجتمع مدني، من منظمات نسائية وشبابية.