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بيانات تؤكد إنفاق دول الناتو حوالي 192 مليار دولار على أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 25-01-2025 03:11 م

الوكيل الإخباري- أفادت بيانات وزارة المالية الأوكرانية وجامعة كيل وغيرها، بأن دول الناتو مولت أوكرانيا بـ 191.2 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأشارت البيانات إلى أن الولايات المتحدة لوحدها، قدمت أكثر من نصف هذه الأموال لأوكرانيا.

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وبحسب المعطيات المتوفرة، قدمت 32 دولة عضو في الناتو لأوكرانيا مبلغ 191.2 مليار دولار في الفترة من فبراير 2022 إلى منتصف يناير من هذا العام.


وشمل ذلك، مساعدات مالية، تستخدم لدعم النفقات الاجتماعية بميزانية أوكرانيا بقيمة 43.3 مليار دولار، وبلغ حجم المساعدات الإنسانية نحو 13.4 مليار دولار، وتم نقل أسلحة بقيمة 133.4 مليار دولار.


وقدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 54% من إجمالي المساعدات، أو 103.8 مليار دولار.


وكانت الولايات المتحدة بالذات المورد الرئيسي للأسلحة إلى نظام كييف (68.9 مليار دولار) والمقدم الأساسي للمساعدات الإنسانية (3.7 مليار دولار)، فضلا عن كونها المانح الرئيسي للميزانية الأوكرانية (31.2 مليار دولار).


وخصصت ألمانيا 17 مليار دولار لأوكرانيا، وهو ما يمثل 8.9% من إجمالي المساعدات التي قدمتها دول الناتو. بلغت حصة بريطانيا 14.8 مليار دولار، أو 7.7%.


وساهمت كل دولة من دول الحلف الأخرى بأقل من 5% من إجمالي المساعدات المخصصة. وتشمل قائمة أكبر عشر دول مانحة لأوكرانيا، كندا التي قدمت 8.3 مليار دولار، والدنمارك 7.95 مليار دولار، وهولندا 7.5 مليار دولار.


وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قدمت السويد لأوكرانيا 5.3 مليار دولار، وفرنسا 4.8 مليار دولار، وبولندا 3.9 مليار دولار، والنرويج 3 مليار دولار.


أما دول الحلف الـ 22 المتبقية، فقد ساهمت بمبلغ إجمالي قدره 14.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 7.7% فقط من إجمالي تمويل حلف شمال الأطلسي.

 

RT

 
gnews

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