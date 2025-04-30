الأربعاء 2025-04-30 09:29 ص
 

ترامب يسخر من بايدن مجددًا: كان ينام على الشاطئ بينما الصراع في أوكرانيا كان مستعرًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 30-04-2025 07:05 ص
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليسمح له بالنوم على الشاطئ كما كان يفعل سلفه جو بايدن، الذي كان يستمتع بإجازاته أمام الكاميرات في خضم الأزمات العالمية.اضافة اعلان


وقال ترامب خلال تجمع جماهيري في مدينة وارن بولاية ميشيغان بمناسبة مرور 100 يوم على ولايته الرئاسية الثانية: "كان بايدن يذهب إلى الشاطئ ويغفو خلال ثوان، أما أنا لو كنت مكانه لكنت بقيت أتقلب في فراشي، أفكر: كيف نهزم الصين؟ كيف نوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ بينما هو ينام أمام الكاميرات".

وأضاف: "لم أكن لأتمكن من النوم على الشاطئ كما كان يفعل بايدن".

وتتوافق تصريحات ترامب مع موجة انتقادات طالت سلفه جو بايدن، الذي واجه خلال فترة ولايته اتهامات متكررة بالإهمال والانشغال بعطل شخصية في أوقات حرجة.

وقد رصدت الكاميرات بايدن - الذي أطلق ترامب عليه لقب "جو النعسان" - برفقة زوجته جيل على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير خلال سبتمبر 2024، حيث ظهر جالسًا تحت مظلة زرقاء، مرتديًا قبعة سوداء، وهو يتحدث عبر الهاتف ويحيي الكاميرات.

هذا الظهور أثار ردود فعل واسعة، إذ تساءل عضو الكونغرس عن ولاية تكساس، ويزلي هنت: "من يدير البلاد؟ جو بايدن في إجازته الثانية خلال أسبوعين، وكامالا هاريس (المرشحة الديمقراطية التي هزمها ترامب في الانتخابات الأخيرة) تستعد لإجراء أول مقابلة لها منذ 40 يومًا".

كما كتب الصحفي الأمريكي كايل بيكر آنذاك: "16 يومًا متتالية في عطلة… من يدير البلاد؟ بالتأكيد ليس بايدن. هذا ليس طبيعيًا".

ولطالما صرّح ترامب بأن الصراع في أوكرانيا "لم يكن ليبدأ أبدًا لو كان رئيسًا"، وأكد في مرات عدة أن هذه الحرب أشعلها بايدن، الذي قدّم مليارات الدولارات لنظام فلاديمير زيلينسكي "المتسوّل".

روسيا اليوم
 
gnews

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