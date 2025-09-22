الإثنين 2025-09-22 09:57 ص
 

تركيا تلغي رسوما جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأميركية

علم تركيا.
علم تركيا
 
الإثنين، 22-09-2025 08:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الجريدة الرسمية ووزارة التجارة في تركيا، الاثنين، أن البلاد ألغت الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على واردات بعض المنتجات الأميركية.اضافة اعلان


وشملت الرسوم الجمركية الإضافية، المفروضة سابقًا، منتجات مثل سيارات الركاب، والفواكه، والأرز، والتبغ، وبعض أنواع الوقود الصلب، وبعض المنتجات الكيميائية.
 
 
علم تركيا.

