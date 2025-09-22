تركيا تلغي رسوما جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأميركية

08:58 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الجريدة الرسمية ووزارة التجارة في تركيا، الاثنين، أن البلاد ألغت الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على واردات بعض المنتجات الأميركية.





وشملت الرسوم الجمركية الإضافية، المفروضة سابقًا، منتجات مثل سيارات الركاب، والفواكه، والأرز، والتبغ، وبعض أنواع الوقود الصلب، وبعض المنتجات الكيميائية.