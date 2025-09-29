الإثنين 2025-09-29 10:15 م
 

دعوى ضد رئيس وزراء فرنسا بسبب "تعليم زائف"

الإثنين، 29-09-2025 08:44 م
الوكيل الإخباري-  رفعت نقابة تمثل موظفي الخدمة المدنية في نظام التعليم الوطني الفرنسي (سنابِن) شكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، متهمة إياه بادعاء نيل درجة الماجستير في القانون العام رغم أنه لم يُكمل سنته الدراسية الثانية.اضافة اعلان


ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار محكمة في باريس حكمًا بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لمدة 5 أعوام في قضية التمويل الليبي.

وأدان القضاء الفرنسي ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، وقضى بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

سكاي نيوز
 
 
