دعوى ضد رئيس وزراء فرنسا بسبب "تعليم زائف"

ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار محكمة في باريس حكمًا بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لمدة 5 أعوام في قضية التمويل الليبي.
وأدان القضاء الفرنسي ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، وقضى بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات.
سكاي نيوز
