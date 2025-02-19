 
الأربعاء 2025-02-19 03:53 م
 

فرانكن: معظم أنظمة الدفاع في أوروبا أمريكية والطيران الأوروبي "ضعيف للغاية"

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 19-02-2025 03:35 م
الوكيل الإخباري-   اعترف وزير الدفاع البلجيكي، تيو فرانكن، بأن معظم الأنظمة الدفاعية الرئيسية في أوروبا أمريكية المنشأ، مشيرًا إلى ضعف الطيران الأوروبي مقارنة بنظيره الأمريكي.اضافة اعلان


وقال فرانكن في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز": "عندما نتحدث عن المقاتلة F-35 أو أنظمة الصواريخ أرض-جو، نجد أنها تقريبًا جميعها أمريكية"، مؤكدًا اعتماد أوروبا الكبير على واشنطن في مجال الدفاع.

وفيما يخص طائرات النقل الثقيلة، أكد أن الخيار الأفضل يظل الطائرة الأمريكية "شينوك"، بينما وصف الطائرة الأوروبية NH90، المطورة ضمن الاتحاد الأوروبي للصناعات العسكرية، بأنها "سيئة للغاية".

من جانبها، اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة بدأت تنفد صبرًا من مطالبة أوروبا المتكررة بالمزيد من المسؤولية في الدفاع، مؤكدة أن على الدول الأوروبية عدم الاعتماد على الحماية الأمريكية الدائمة.

أما صحيفة "لوموند" الفرنسية، فأشارت إلى أن مؤتمر ميونيخ للأمن شهد تحولًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما دفع أوروبا إلى إعادة النظر في استثماراتها الدفاعية، بما في ذلك إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة.

وأضافت الصحيفة أن أوروبا تواجه أزمة اعتماد أمني على حليف بات يتصرف أحيانًا كخصم، مما دفعها إلى الإقرار بنقص مواردها الدفاعية.

على صعيد متصل، انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المساهمة الأوروبية المحدودة في دعم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعيًا الدول الأعضاء إلى رفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وفي المقابل، أكد وزير الدفاع الأمريكي، مايكل هيغسيث، أن الولايات المتحدة لا تنوي تقليص وجودها العسكري في أوروبا في الوقت الراهن، ما يعكس استمرار التزام واشنطن بأمن القارة رغم التحديات والخلافات القائمة.

روسيا اليوم
 
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