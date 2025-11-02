مسؤول أمريكي: ترامب يستضيف الشرع قريبا في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض

الوكيل الإخباري- قال مسؤول بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب سوف يستضيف الرئيس أحمد الشرع في أول زيارة لرئيس سوري للبيت الأبيض.

اضافة اعلان

وصرح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق على اللقاء الذي لم يتم الإعلان رسميا عنه بعد، بأن الاجتماع من المتوقع أن يعقد في 10 نوفمبر.