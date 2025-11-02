الأحد 2025-11-02 07:43 ص
 

مسؤول أمريكي: ترامب يستضيف الشرع قريبا في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع
الأحد، 02-11-2025 06:46 ص

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب سوف يستضيف الرئيس أحمد الشرع في أول زيارة لرئيس سوري للبيت الأبيض.

وصرح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق على اللقاء الذي لم يتم الإعلان رسميا عنه بعد، بأن الاجتماع من المتوقع أن يعقد في 10 نوفمبر.

 

وفي وقت سابق، رجح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، أن يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية للانضمام إلى التحالف ضد "داعش".

وقال باراك للصحفيين على هامش مؤتمر حوار المنامة في البحرين إن "الرئيس السوري أحمد الشرع سيوقع وثيقة في واشنطن يوم 8 نوفمبر في البيت الأبيض لانضمام سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش".

وكان الرئيس ترامب قد التقى بالشرع في السعودية خلال شهر مايو 2025 في أول لقاء بين رئيس سوري ورئيس أمريكي منذ 25 عاما، وهو لقاء شكل نقطة تحول بالنسبة لسوريا في ظل سعيها للخروج من عقود من العزلة الدولية.

 
 
