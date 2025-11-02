مسؤول أمريكي: ترامب يستضيف الشرع قريبا في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض

وقال باراك للصحفيين على هامش مؤتمر حوار المنامة في البحرين إن "الرئيس السوري أحمد الشرع سيوقع وثيقة في واشنطن يوم 8 نوفمبر في البيت الأبيض لانضمام سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش".
وكان الرئيس ترامب قد التقى بالشرع في السعودية خلال شهر مايو 2025 في أول لقاء بين رئيس سوري ورئيس أمريكي منذ 25 عاما، وهو لقاء شكل نقطة تحول بالنسبة لسوريا في ظل سعيها للخروج من عقود من العزلة الدولية.
