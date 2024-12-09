مصدر مقرّب من "حزب الله" يعلق على سقوط الأسد

وأوضح المصدر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الحزب قاتل في سوريا إلى جانب الدولة السورية والشعب السوري".
وقال: "إذا كان ما حصل يمثل مصلحة الشعب السوري فهذا خياره، والحزب لم يكن يوما في حالة حرب أو عداء مع السوريين، بل بمواجهة الجماعات الإرهابية التي نكلت بالشعب السوري".
وتمنى المصدر أن "تكون سوريا بخير ولا تقع في قلب الصراع مجددا، وألا تمزقها الصراعات الداخلية ومشاريع الفتنة".
ويأتي ذلك بعد سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق، وسقوط نظام بشار الأسد الذي وصل مع أفراد عائلته لاحقا أنه إلى العاصمة الروسية موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء.
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