 
الإثنين 2024-12-09 07:57 ص
 

نتنياهو عن انهيار نظام بشار الأسد: "فرصة مهمة"

نتنياهو
نتنياهو
الإثنين، 09-12-2024 06:40 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد هو "يوم تاريخي في الشرق الأوسط"، مُرحّبًا بانفراط "الحلقة المركزية في محور الشر" بقيادة إيران، العدو اللدود للدولة العبرية وفقا لوصفه.

اضافة اعلان


وقال نتنياهو في زيارة لمرتفعات الجولان: "هذه نتيجة مباشرة للضربات التي وجهناها إلى إيران وحزب الله، الداعمين الرئيسيين" للرئيس السوري.


وبحسب نتنياهو، فإن إطاحة الرئيس السوري "تقدم فرصًا جديدة مهمة" لإسرائيل "لكنها ليست خالية من المخاطر".


وأكد رئيس الوزراء أن بلاده "تنتهج سياسة حسن الجوار".


وأضاف نتنياهو: "سنراقب التطورات من كثب ونتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن حدودنا وأمننا".
وأكد أنه أعطى أوامر للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة المنزوعة السلاح على الحدود مع سوريا.

 

سكاي نيوز عربية

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

وظائف فرص عمل للأردنيين من حاملي البكالوريوس والثانوية العامة وما دون

تعبيرية

عربي ودولي رويترز: المعارضة السورية أبلغت تركيا بخططها لشن هجوم قبل 6 أشهر

تعبيرية

أسواق ومال مفاجآت اتجاه الذهب.. وأهم البيانات الاقتصادية العالمية لهذا الأسبوع

تعبيرية

وظائف أردنيون مدعوون للامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية (أسماء)

تعبيرية

أخبار محلية الأونروا تعلن عن منحة جامعية للطلبة في الأردن

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ألينا حبة

عربي ودولي ترامب يعيّن محاميته ذات الأصول العربية مستشارة للرئيس

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو عن انهيار نظام بشار الأسد: "فرصة مهمة"



 




الأكثر مشاهدة