نتنياهو عن انهيار نظام بشار الأسد: "فرصة مهمة"

الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد هو "يوم تاريخي في الشرق الأوسط"، مُرحّبًا بانفراط "الحلقة المركزية في محور الشر" بقيادة إيران، العدو اللدود للدولة العبرية وفقا لوصفه.

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وقال نتنياهو في زيارة لمرتفعات الجولان: "هذه نتيجة مباشرة للضربات التي وجهناها إلى إيران وحزب الله، الداعمين الرئيسيين" للرئيس السوري.



وبحسب نتنياهو، فإن إطاحة الرئيس السوري "تقدم فرصًا جديدة مهمة" لإسرائيل "لكنها ليست خالية من المخاطر".



وأكد رئيس الوزراء أن بلاده "تنتهج سياسة حسن الجوار".



وأضاف نتنياهو: "سنراقب التطورات من كثب ونتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن حدودنا وأمننا".

وأكد أنه أعطى أوامر للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة المنزوعة السلاح على الحدود مع سوريا.