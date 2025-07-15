وزير الدفاع السوري: نعلن وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء المدينة

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء، عن وقف تام لإطلاق النار في السويداء جنوب البلاد، بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران.

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