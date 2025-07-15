الثلاثاء 2025-07-15 12:07 م
 

وزير الدفاع السوري: نعلن وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء المدينة

علم سوريا
علم سوريا
 
الثلاثاء، 15-07-2025 12:01 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء، عن وقف تام لإطلاق النار في السويداء جنوب البلاد، بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران.

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وقال أبو قصرة في منشور عبر "إكس": "إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".

 
 
gnews

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