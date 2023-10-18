الحاجة عدالة درويش في ذمة الله

الوكيل الإخباري

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- بسم الله الرحمن الرحيم، "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، صدق الله العظيم.انتقلت إلى رحمة الله الحاجة عدالة انيس درويش احمد زوجة المرحوم الحاج صالح خالد عبدالرزاق سعدالدين ووالدة كل من عبدالرزاق، أيمن، حسين، جميل، روند، لقاء، هناء، رندة، نسرينوسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء من مسجد أبو عيشة إلى مدفن العائلة الكائن في مقبرة سحاب.تقبل التعازي من اليوم في ديوان آل قموه للرجال و النساء من الساعة الرابعة بعد العصر إلى الساعة العاشرة مساءً لمدة ثلاثة أيام.إنا لله وإنا إليه راجعون.