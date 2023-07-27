الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

لافروف: يجب على روسيا تعزيز حضورها الإعلامي في الدول الإفريقية

الملك يؤكد عمق العلاقات التاريخية الأردنية البريطانية

الملك يعزي هاتفيا رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

النواب يقر رسمياً قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023

ورشة حول الخدمات البلدية الإلكترونية في الكرك

غرامة لا تزيد عن 50 ألف دينار عقوبة اغتيال الشخصية

اختتام دورة خاصة بالقسم النسائي في القوات الخاصة الملكية

صندوق الائتمان العسكري يوزع أرباح النصف الأول لعام 2023

الخميس، 27-07-2023 03:52 م

أداة جديدة لحماية صورك من تعديلات الذكاء الاصطناعي

20220719123101311


الوكيل الإخباري - وفقاً لتقرير صادر عن مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي التابع لموقع "إن غادجيت ميت"، فقد تم تطوير تقنية تسمى "فوتو غارد" PhotoGuard لحماية الصور من التغيير بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تقوم هذه الأداة بتغيير وحدات البكسل المحددة في صورة ما، الأمر الذي يمنع الذكاء الاصطناعي من فهم الصورة.


أطلق فريق البحث على هذه التغييرات في البكسل اسم "اضطرابات"، وهي غير مرئية للعين البشرية ولا يمكن قراءتها إلا بواسطة الأجهزة. وفقاً للفريق، يمكن للأداة تغيير موضع ولون كل بكسل في الصورة، مما يمنع الذكاء الاصطناعي من فهم ما يبحث عنه.


وتعرض الأداة صورة مختلفة عن طريق تحسين التغييرات في الصورة الفعلية لتبدو مثل الصورة "المستهدفة"، وإذا حاول الذكاء الاصطناعي إجراء أي تعديلات على الصورة "المحمية"، فسيتم تطبيق هذه التعديلات على الصور "المستهدفة" المزيفة. والنتيجة هي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تبدو غير واقعية. 


وحمّل طالب الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمؤلف الرئيسي للبحث، هادي سلمان مقطع فيديو على موقع يوتيوب لمزيد من الوصف لكيفية عمل هذه الأداة.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image64c0cdd8070d4

تغيير شعار تويتر ينذر بمشاكل قانونية ومالية

15978193811663530478

غوغل تصدر تحذيراً هاماً لمالكي هواتف أندرويد القديمة

ى ى ى ى

شات جي بي تي لنظام أندرويد متاح في هذه البلدان

i_854098

المحادث الذكي من مايكروسوفت يصل إلى كروم وسفاري

51892-original

نتفليكس تضيف ميزة للمساعدة في العثور السريع على المحتوى

574716-1811948408

بعد إطلاق ثريدز من ميتا.. تيك توك تنافس تويتر وإنستغرام بميزة جديدة

أخبار متعلقة
1111-12

دولة أفريقية تقضي على الألفاظ الجارحة في 'شات جي بي تي'

i_775851

آبل تبدأ استخدام برنامج ذكاء اصطناعي خاص بين الموظفين

210152_0

غوغل تتفاوض مع مؤسسات إخبارية لكتابة مقالات صحافية بالذكاء الاصطناعي

202371720315489166

أداة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي من غوغل

239988

تطبيقات الكشف عن نصوص الذكاء الاصطناعي يسهل تضليلها

medium_2023-07-13-e0fd2e68aa

غوغل تطلق أداة Bard القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية