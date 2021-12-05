أمازون لديها عدة طرق لتجنب أزمة سلسلة التوريد

الوكيل الإخباري - ظلت شركة أمازون لسنوات تستأجر سفن الشحن، وتصنع حاوياتها، وتستأجر الطائرات للتحكم بشكل أفضل في رحلة الشحن المعقدة للطلب عبر الإنترنت.

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ومع ذعر العديد من تجار التجزئة من فوضى سلسلة التوريد الآن، تساعد تحركات أمازون المبكرة المكلفة في تجنب أوقات الانتظار الطويلة لمساحة الإرساء المتاحة والعاملين في أكثر موانئ البلاد ازدحامًا في لونج بيتش ولوس أنجلوس.



ومن خلال استئجار سفن شحن لنقل بضائعها، يمكن لأمازون التحكم في المكان الذي تذهب إليه البضائع، وتجنب الموانئ الأكثر ازدحامًا.

ومع ذلك، شهدت أمازون ارتفاعًا بنسبة 14 في المئة في السلع غير المتوفرة في المخازن ومتوسط زيادة في الأسعار بنسبة 25 في المئة منذ شهر يناير 2021.



وكان المستهلك يشعر بارتفاع الأسعار في كل شيء يشتريه، وعندما تكون هناك زيادة في تكلفة النقل، فإن المستهلك يتحملها.



وكانت أمازون في فورة إنفاق للسيطرة على أكبر قدر ممكن من عملية الشحن. وأنفقت أكثر من 61 مليار دولار على الشحن في عام 2020، ارتفاعًا من أقل بقليل من 38 مليار دولار في عام 2019.



وتشحن الشركة الآن 72 في المئة من طرودها، ارتفاعًا من أقل من 47 في المئة في عام 2019. كما أنها تتولى زمام الأمور في الخطوة الأولى من رحلة الشحن من خلال صنع حاويات الشحن التي يبلغ طولها 53 قدمًا في الصين.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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