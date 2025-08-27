احذر فخ الرسائل النصية.. كيف تتجنب سرقة بياناتك؟

أبرز علامات الرسائل الاحتيالية:
أخطاء لغوية أو إملائية
طلب بيانات حساسة (كلمات المرور أو رموز OTP)
أرقام مرسِلة طويلة أو غير معروفة
روابط مجهولة المصدر
نصائح لتجنّب الاحتيال:
لا تضغط على الروابط داخل الرسائل النصية.
تواصل مع الجهة مباشرة عبر الموقع أو الهاتف.
لا ترد على الرسائل المشبوهة بكلمة "STOP".
بلّغ عنها بإعادة توجيهها إلى الرقم 7726 (SPAM).
مع تطور الأساليب، يبقى التحقق والحذر من أي رسالة مجهولة هو الطريقة الأفضل لحماية بياناتك.
-
أخبار متعلقة
-
تسريبات تكشف ملامح أول هاتف قابل للطي من آبل
-
اختراق ضخم لشركة غوغل يهدد 2.5 مليار مستخدم لـ "Gmail"
-
الصحة الرقمية.. أبل تستعد لإطلاق خدمة طبيب الذكاء الاصطناعي
-
كيف يحصل "شات جي بي تي" على إجابات أسئلتك؟
-
أبل تستعد لإطلاق "watchOS 26" مع مميزات جديدة وتحسينات لتجربة المستخدم
-
ليس الشاحن فقط.. أجهزة قد لا تخطر ببالك يمكن توصيلها بهاتفك
-
غوغل توسع ميزة "التحقق من الهوية" لحماية أقوى في أندرويد 16
-
إيلون ماسك يعلن فتح مصدر نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك 2.5"