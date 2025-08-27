احذر فخ الرسائل النصية.. كيف تتجنب سرقة بياناتك؟

الوكيل الإخباري- تحولت الرسائل النصية إلى أداة شائعة للمحتالين، يستخدمونها في سرقة المعلومات الشخصية عبر روابط تبدو رسمية. فعلى سبيل المثال، تلقى عملاء "T-Mobile" رسائل تطلب تحديث البيانات، ورغم أن بعضها حقيقي، إلا أن الخبراء يحذرون من الضغط على الروابط مباشرة.

أبرز علامات الرسائل الاحتيالية:

أخطاء لغوية أو إملائية

طلب بيانات حساسة (كلمات المرور أو رموز OTP)

أرقام مرسِلة طويلة أو غير معروفة

روابط مجهولة المصدر



نصائح لتجنّب الاحتيال:

لا تضغط على الروابط داخل الرسائل النصية.

تواصل مع الجهة مباشرة عبر الموقع أو الهاتف.

لا ترد على الرسائل المشبوهة بكلمة "STOP".

بلّغ عنها بإعادة توجيهها إلى الرقم 7726 (SPAM).



مع تطور الأساليب، يبقى التحقق والحذر من أي رسالة مجهولة هو الطريقة الأفضل لحماية بياناتك.