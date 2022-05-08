الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 08-05-2022 10:30 ص

استخدام تقنية لفحص العيون في تحسين أنظمة الرؤية للسيارات ذاتية القيادة

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الوكيل الاخباري- عمل باحثون في جامعة ديوك الأمريكية، على توظيف خبرتهم في تقنية فحص شبكية العين بطريقة غير جراحية، والتي تسمى التصوير المقطعي للترابط البصري OCT، لاستخدامها في تحسين تكنولوجيا أنظمة الرؤية الآلية والسيارات ذاتية القيادة.

وطور الفريق البحثي بتمويل جزئي من مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية لدعم البحوث العلمية NSF، تقنية تصوير جديدة، تسمح بالرؤية الآلية الثلاثية الأبعاد بمقياس 1 مليمتر، وذلك باستخدام تقنية ليدار تسمى ”موجة مستمرة مع تعديل التردد FMCW“، والتي تستخدم في اختبار التصوير المقطعي للترابط البصري OCT.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، فإن تكنولوجيا الليدار التقليدية والشائعة الاستخدام في أنظمة الرؤية الآلية للاستشعار عن بعد، تكون مرئية باستخدام الضوء أو الليزر.

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