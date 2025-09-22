الشحن المحسّن.. سر إطالة عمر بطارية "ماك بوك برو"

لكن هل يُعد إبقاء الجهاز موصولًا بالشاحن طوال الوقت أمرًا آمنًا؟
الإجابة نعم، بشرط تفعيل ميزة "الشحن المحسن للبطارية" (Optimized Battery Charging)، التي أطلقتها شركة آبل عام 2020، وتعمل على تقليل استهلاك البطارية عبر تتبّع نمط استخدامك اليومي، وتمنع الشحن الكامل حتى وقت الحاجة.
متى لا تعمل هذه الميزة بكفاءة؟
إذا كنت تستخدم الجهاز بشكل غير منتظم أو تتنقل باستمرار، قد لا تتمكن الميزة من التنبؤ بدقة بجدولك، مما قد يقلل من فعاليتها. ولهذا، يُفضل بعض المستخدمين الاستعانة بتطبيقات خارجية مثل AlDente، التي تتيح ضبط نسبة الشحن يدويًا والتحكم الكامل في دورات البطارية.
نصائح للحفاظ على عمر البطارية:
تقليل سطوع الشاشة
إغلاق التطبيقات غير الضرورية
تجنّب تعريض الجهاز للحرارة
تحديث نظام macOS بانتظام
رغم تراجع الأداء الطبيعي للبطارية بمرور الوقت، فإن بطاريات ماك بوك الحديثة تظل قوية، مع إمكانية استبدالها بسهولة عند الحاجة، ما يمنح المستخدم مرونة في الاستخدام دون القلق من تراجع كفاءة الجهاز.
-
أخبار متعلقة
-
طرق بسيطة لمعرفة التطبيقات التي تستهلك بطارية أندرويد وآيفون
-
4 ميزات خفية في ChatGPT قد تغيّر طريقة استخدامك للأداة
-
3 علامات تشير إلى تلف كابل HDMI.. لا تتجاهلها
-
VPN: سلاحك السري لتصفح أسرع وأكثر أمانًا
-
رموز استرداد ببجى موبايل PUBG وكيفية استخدامها (سبتمبر 2025)
-
أهم تطبيقات Apple Watch لتعزيز الإنتاجية وتنظيم المهام
-
كيف تختار برنامج الحماية المناسب لجهازك؟
-
هل اخترق حسابك على إنستغرام؟.. إليك الحل