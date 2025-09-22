الشحن المحسّن.. سر إطالة عمر بطارية "ماك بوك برو"

الوكيل الإخباري- يطرح العديد من مستخدمي أجهزة ماك بوك برو تساؤلات حول أفضل طريقة لشحن البطارية، خاصة في ظل الاعتماد اليومي على الحواسيب المحمولة للعمل والدراسة. وعلى الرغم من أن أجهزة ماك مزوّدة ببطاريات قوية تدوم طويلاً، إلا أن لها عمرًا افتراضيًا محددًا يُقاس بعدد دورات الشحن، والتي تبلغ عادةً نحو 1000 دورة قبل أن تفقد البطارية 20% من قدرتها الأصلية.

لكن هل يُعد إبقاء الجهاز موصولًا بالشاحن طوال الوقت أمرًا آمنًا؟

الإجابة نعم، بشرط تفعيل ميزة "الشحن المحسن للبطارية" (Optimized Battery Charging)، التي أطلقتها شركة آبل عام 2020، وتعمل على تقليل استهلاك البطارية عبر تتبّع نمط استخدامك اليومي، وتمنع الشحن الكامل حتى وقت الحاجة.



متى لا تعمل هذه الميزة بكفاءة؟

إذا كنت تستخدم الجهاز بشكل غير منتظم أو تتنقل باستمرار، قد لا تتمكن الميزة من التنبؤ بدقة بجدولك، مما قد يقلل من فعاليتها. ولهذا، يُفضل بعض المستخدمين الاستعانة بتطبيقات خارجية مثل AlDente، التي تتيح ضبط نسبة الشحن يدويًا والتحكم الكامل في دورات البطارية.



نصائح للحفاظ على عمر البطارية:

تقليل سطوع الشاشة

إغلاق التطبيقات غير الضرورية

تجنّب تعريض الجهاز للحرارة

تحديث نظام macOS بانتظام



رغم تراجع الأداء الطبيعي للبطارية بمرور الوقت، فإن بطاريات ماك بوك الحديثة تظل قوية، مع إمكانية استبدالها بسهولة عند الحاجة، ما يمنح المستخدم مرونة في الاستخدام دون القلق من تراجع كفاءة الجهاز.