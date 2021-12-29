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الأربعاء، 29-12-2021 02:48 م

الميتافيرس ستحول الموضة والأزياء إلى عالم افتراضي

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الوكيل الإخباري - مع زيادة شعبية "السوشال ميديا"، والاعتماد عليها، نستعد حالياً إلى الاعتماد بشكل أوسع نطاقاً على فكرة "العالم الافتراضي"، مع تحول شركة "فيسبوك"، التي أصبح اسمها "ميتا"، من التركيز على التواصل الاجتماعي المعتاد إلى "الميتافيرس".

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وفي عالم "الميتافيرس"، يتحول المستخدم إلى "أفاتار" من اختياره، ويحدد شكله بنفسه في عالم من تفاعل على نطاق أوسع، تشكل فيه الموضة والأزياء عنصراً أساسياً مثل الواقع، ما يدعو للتساؤل: هل الـ"ميتافيرس" ستحول الموضة والأزياء إلى عالم افتراضي

 

في حين قد تبدو إجابة السؤال غير واضحة حتى الآن، إلا أن "الميتافيرس" بدأت تأثيرها في عالم الموضة بالفعل، وبدأت عدة ماركات ودور أزياء في الانتقال لفكرة عروض الأزياء والتصاميم الافتراضية، من خلال تقديم تصاميم مختلفة لأفاتار، والتي يختارها كل مستخدم، حسب رغبته.

 

زهرة الخليج 

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