بطاقات SD القديمة.. استخدامات مفيدة رغم سعتها الصغيرة

الخميس، 28-08-2025 01:53 م

الوكيل الإخباري-   رغم تطور وسائل التخزين، لا تزال بطاقات SD القديمة مفيدة، حتى تلك ذات السعات الصغيرة مثل 1 أو 2 أو 4 غيغابايت. إليك بعض الاستخدامات الذكية لها:

✅ 1. تخزين الكتب والمستندات
مثالية لملفات PDF، الكتب الإلكترونية، والمستندات النصية.
بطاقة 2 غيغابايت يمكنها تخزين آلاف الملفات النصية.
مفيدة كأرشيف محمول أثناء السفر أو العمل دون اتصال.

🖼️ 2. أرشيف صور لإطار رقمي
استخدم البطاقة لتخزين صور مخصصة لعرضها على إطارات الصور الرقمية.
حتى بطاقة 1 غيغابايت يمكنها عرض مئات الصور بجودة مناسبة (مثل 800×600).
يُفضّل تعديل حجم الصور لتناسب دقة الإطار وتسريع التحميل.

🖨️ 3. الطباعة مباشرة من البطاقة
العديد من الطابعات تدعم الطباعة من بطاقات SD.
يمكنك نقل الصور أو المستندات إلى البطاقة، ثم الطباعة مباشرة دون الحاجة للكمبيوتر أو الإنترنت.
تستخدم أيضًا في محلات طباعة الصور.

ورغم محدودية سعتها، تبقى بطاقات SD القديمة أداة مرنة ومفيدة للمهام اليومية البسيطة، بدلًا من إهمالها أو التخلص منها.

 ارم نيوز

 
 
