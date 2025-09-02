تحذيرات تثير الذعر.. غوغل توضح مصير كلمات مرور Gmail

وأكدت غوغل في بيان رسمي أن نظام الحماية لديها قوي وفعال، ويمنع أكثر من 99.9% من محاولات الاحتيال والبرمجيات الضارة من الوصول إلى حسابات المستخدمين.
وشددت الشركة على أن الأمن السيبراني يمثل أولوية قصوى لديها، وأن فرقها تعمل باستمرار على تطوير تقنيات الحماية لضمان سلامة المستخدمين.
ودعت غوغل إلى الاعتماد على المعلومات الدقيقة عند مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن الإلكتروني، مؤكدة أن الشائعات حول اختراقات ناجحة واسعة النطاق في "جي ميل" غير صحيحة.
يُذكر أن تقارير سابقة تحدثت عن قيام قراصنة بمحاولات اختراق ناجحة دفعت غوغل إلى مطالبة المستخدمين بتحديث كلمات المرور وتفعيل المصادقة الثنائية، لكن الشركة نفت صحة هذه المزاعم تماماً.
