تسريبات تكشف ملامح أول هاتف قابل للطي من آبل

أبرز المميزات المتوقعة:
التخلي عن Face ID لصالح Touch ID لتقليل السماكة.
شاشة مرنة بدقة عالية وتقنية in-cell touch.
أربع كاميرات بدقة تصل إلى 48 ميغابكسل.
دعم eSIM فقط دون منفذ شريحة.
متوفر بلونين: أبيض وأسود.
الهاتف يأتي ضمن خطة آبل لتغييرات كبرى تمتد حتى عام 2027 مع إطلاق "iPhone 20" بمناسبة الذكرى العشرين لأول آيفون.
-
أخبار متعلقة
-
احذر فخ الرسائل النصية.. كيف تتجنب سرقة بياناتك؟
-
اختراق ضخم لشركة غوغل يهدد 2.5 مليار مستخدم لـ "Gmail"
-
الصحة الرقمية.. أبل تستعد لإطلاق خدمة طبيب الذكاء الاصطناعي
-
كيف يحصل "شات جي بي تي" على إجابات أسئلتك؟
-
أبل تستعد لإطلاق "watchOS 26" مع مميزات جديدة وتحسينات لتجربة المستخدم
-
ليس الشاحن فقط.. أجهزة قد لا تخطر ببالك يمكن توصيلها بهاتفك
-
غوغل توسع ميزة "التحقق من الهوية" لحماية أقوى في أندرويد 16
-
إيلون ماسك يعلن فتح مصدر نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك 2.5"