تسريبات تكشف ملامح أول هاتف قابل للطي من آبل

الوكيل الإخباري- تستعد آبل لإطلاق أول هاتف قابل للطي باسم "iPhone Fold" في سبتمبر 2026، بتصميم مشابه لطراز "الكتاب" على غرار أجهزة Galaxy Z Fold.

أبرز المميزات المتوقعة:

التخلي عن Face ID لصالح Touch ID لتقليل السماكة.

شاشة مرنة بدقة عالية وتقنية in-cell touch.

أربع كاميرات بدقة تصل إلى 48 ميغابكسل.

دعم eSIM فقط دون منفذ شريحة.

متوفر بلونين: أبيض وأسود.



الهاتف يأتي ضمن خطة آبل لتغييرات كبرى تمتد حتى عام 2027 مع إطلاق "iPhone 20" بمناسبة الذكرى العشرين لأول آيفون.