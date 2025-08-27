الأربعاء 2025-08-27 05:20 م
 

تسريبات تكشف ملامح أول هاتف قابل للطي من آبل

الأربعاء، 27-08-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-  تستعد آبل لإطلاق أول هاتف قابل للطي باسم "iPhone Fold" في سبتمبر 2026، بتصميم مشابه لطراز "الكتاب" على غرار أجهزة Galaxy Z Fold.

أبرز المميزات المتوقعة:
التخلي عن Face ID لصالح Touch ID لتقليل السماكة.
شاشة مرنة بدقة عالية وتقنية in-cell touch.
أربع كاميرات بدقة تصل إلى 48 ميغابكسل.
دعم eSIM فقط دون منفذ شريحة.
متوفر بلونين: أبيض وأسود.


الهاتف يأتي ضمن خطة آبل لتغييرات كبرى تمتد حتى عام 2027 مع إطلاق "iPhone 20" بمناسبة الذكرى العشرين لأول آيفون.

 

 
