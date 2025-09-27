السبت 2025-09-27 04:09 م
 

تصميم جديد لقائمة "ابدأ" في ويندوز 11 بميزات مرنة

ا
تعبيرية
 
السبت، 27-09-2025 12:55 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لقائمة "ابدأ" ضمن نظام ويندوز 11، يتضمن تصميمًا أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام، ويستهدف تحسين تجربة المستخدم خاصة على الشاشات الكبيرة.

أبرز التغييرات في التحديث:
دمج القوائم: تم دمج أقسام "المثبتة" و"الموصى بها" و"كل التطبيقات" في عرض موحّد، مع دعم التمرير العمودي لتصفح أسهل.
خيارات تخصيص أوسع: أصبح بإمكان المستخدم التحكم في عرض التطبيقات والملفات المقترحة، أو إخفاء سجل التصفح من الواجهة.
أنماط عرض جديدة: يدعم التحديث خيارات مثل العرض الشبكي وتصنيف التطبيقات تلقائيًا حسب الفئة، رغم غياب إمكانية التعديل اليدوي للفئات حتى الآن.
تحسين الوصول للتطبيقات: يمكن عرض جميع التطبيقات المثبتة مباشرة، دون الحاجة للنقر على "عرض الكل".
دمج الهاتف مع الحاسوب: أضيف شريط جانبي لميزة "Phone Link"، يسمح بإجراء المكالمات، وقراءة الرسائل، ومشاركة الصور بين الهاتف والكمبيوتر.


مشكلات ظهرت بعد التحديث:
بعض المستخدمين أبلغوا عن أخطاء في حفظ الإعدادات، وتصنيفات غير دقيقة، وضعف في أداء ميزة اللمس، فيما أكدت "مايكروسوفت" أنها تعمل على معالجتها.


التحديث متاح حاليًا للنسخ التجريبية، وسيُطرح قريبًا لجميع مستخدمي ويندوز 11.

 

