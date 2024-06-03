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الإثنين، 03-06-2024 03:58 م

تطبيق يكتشف المكالمات الهاتفية المحتالة بالذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري - طور القائمون على تطبيق Truecaller، كاشف مكالمات جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي لمكافحة المكالمات المزيفة باستخدام الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخاصية الجديدة في الوقت الذي تتزايد فيه عمليات الاحتيال التي تقلد أصوات الأقارب والأصدقاء القدامى.

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ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقات تزييف وتقليد الأصوات Deepfake لاستنساخ كل شيء بدقة وتوليد بيانات مزيفة، بدءاً من مقاطع فيديو الوسائط الاجتماعية وحتى أنماط الكلام ونطق الكلمات، ما يجعل من الصعب اكتشاف الاحتيال.


ويحتوي الإصدار الجديد من Truecaller على آلية لاكتشاف ذلك، حيث تم تدريب الخاصية على اكتشاف الفرق بين الأصوات البشرية والمركبة بالذكاء الاصطناعي.

 

وعند تلقي مكالمة مشبوهة، يمكن للمستخدمين النقر على زر مخصص داخل واجهة التطبيق والذي سيقوم بمسح الصوت وتحديد ما إذا كان صوتاً مزيفاً عميقاً أم صوتاً بشرياً حقيقياً.


وإذا كانت وهمية، سيتم حظر الرقم.
وتتوفر هذه الخاصية الجديدة حالياً فقط لعملاء أجهزة أندرويد في الولايات المتحدة وسيتم إطلاقها في الهند قريباً.
والخاصية الجديدة مدعومة بتقنية "AZURE AI" الخاصة من مايكروسوفت.
وتتسم الخاصية بمزايا أخرى مثل فحص المكالمات غير المعروفة واستقبال الرسائل، والرد نيابة عن المستخدمين وحتى تسجيل المحادثات.


كما يقدم التطبيق خاصية "الصوت الشخصي" بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ليتمكن المستخدم من الرد على المكالمات باستخدام مساعد صوتي شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي.


لهذا، يمكن للمستخدم تسجيل صوته في Truecaller وتشغيل ميزة المساعد الصوتي.


وتكمن خطورة هذه الميزة عند اختراق الهاتف، فقد يؤدي ذلك إلى تسريب صوت المستخدم والمعلومات المخزنة في التطبيق.

 

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