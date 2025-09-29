حيل لحل أهم مشاكل آيفون مع "آي أو إس 26"

📸 تعديل أداة لقطة الشاشة
التغيير: أصبح المستخدم يُوجّه مباشرة إلى شاشة التعديل بعد التقاط الصورة، بدلاً من حفظها تلقائيًا كما في الإصدارات السابقة.
العيب: استغرقت العملية وقتًا أطول مما أربك من اعتادوا على السرعة.
الحلول:
الحيلة الأولى: سحب الشاشة لأعلى فور التقاط الصورة لحفظها مباشرة.
الحيلة الثانية: الانتقال إلى الإعدادات > عام > لقطة الشاشة وتعطيل خيار "معاينة كامل الشاشة" لاستعادة السلوك القديم.
🌐 تغييرات متصفح Safari
التغيير: أُعيد تصميم Safari بواجهة مبسطة، وأصبح التنقل بين النوافذ يتطلب سحب الشاشة من الأعلى.
رد الفعل: واجه بعض المستخدمين صعوبة في التكيف مع التحديث الجديد للمتصفح.
الحل:
الانتقال إلى الإعدادات > Safari > النوافذ، ثم:
اختيار الوضع القديم لعرض شريط العنوان بالكامل أسفل الشاشة.
أو الوضع الأقدم لعرض الشريط في الأعلى كما كان في النسخ السابقة.
✅ خلاصة
رغم المزايا الجديدة في iOS 26، مثل تحسين أدوات التحرير وتبسيط التصميم، إلا أن التغيير المفاجئ في سلوك بعض الأدوات الأساسية دفع العديد من المستخدمين للبحث عن طرق لاستعادة التجربة المألوفة. وقد وفرت آبل بالفعل خيارات لتخصيص الواجهة بما يتناسب مع تفضيلات كل مستخدم.
