خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله

كما يمكن تفعيل الترجمة التلقائية على أجهزة أندرويد لترجمة الرسائل الواردة تلقائيًا.
وأكد واتساب أن الترجمة تتم محليًا على الجهاز، دون إرسال البيانات إلى الخوادم، حفاظًا على خصوصية المستخدم.
الميزة تدعم حاليًا 6 لغات على أندرويد، وأكثر من 19 لغة على آيفون، مع خطط لتوسيع دعم اللغات تدريجيًا.
