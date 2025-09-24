خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله

الوكيل الإخباري- أعلن تطبيق واتساب عن طرح ميزة جديدة تتيح ترجمة الرسائل داخل المحادثات لمستخدمي iOS وأندرويد. يمكن للمستخدمين ترجمة أي رسالة بالضغط مطولًا عليها واختيار خيار "ترجمة"، مع إمكانية تحديد اللغة وحفظ الترجمة لاستخدامها لاحقًا.

كما يمكن تفعيل الترجمة التلقائية على أجهزة أندرويد لترجمة الرسائل الواردة تلقائيًا.



وأكد واتساب أن الترجمة تتم محليًا على الجهاز، دون إرسال البيانات إلى الخوادم، حفاظًا على خصوصية المستخدم.



الميزة تدعم حاليًا 6 لغات على أندرويد، وأكثر من 19 لغة على آيفون، مع خطط لتوسيع دعم اللغات تدريجيًا.