الأربعاء 2025-09-24 01:26 م
 

خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله

غت
تعبيرية
 
الأربعاء، 24-09-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري-   أعلن تطبيق واتساب عن طرح ميزة جديدة تتيح ترجمة الرسائل داخل المحادثات لمستخدمي iOS وأندرويد. يمكن للمستخدمين ترجمة أي رسالة بالضغط مطولًا عليها واختيار خيار "ترجمة"، مع إمكانية تحديد اللغة وحفظ الترجمة لاستخدامها لاحقًا.

اضافة اعلان


كما يمكن تفعيل الترجمة التلقائية على أجهزة أندرويد لترجمة الرسائل الواردة تلقائيًا.


وأكد واتساب أن الترجمة تتم محليًا على الجهاز، دون إرسال البيانات إلى الخوادم، حفاظًا على خصوصية المستخدم.


الميزة تدعم حاليًا 6 لغات على أندرويد، وأكثر من 19 لغة على آيفون، مع خطط لتوسيع دعم اللغات تدريجيًا.

 

 لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

54

فيديو الوكيل سبب اختلاف أسعار الأدوية بين الأردن و الدول الأخرى .. مؤسسة الغذاء والدواء توضح

تصاعد الدخان من غزة

فلسطين 55 شهيدا في غزة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي افتتاح مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025 في عمّان

54

تكنولوجيا هل أخفقت آبل في اختبار شريحة N1؟ مشاكل iPhone 17 التقنية تتصاعد

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية "الصناعة والتجارة" بصدد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية

غت

تكنولوجيا خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يهاجمون رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس

6

تكنولوجيا علي بابا تطلق "ماكس-كوين3" أكبر نموذج ذكاء اصطناعي لها



 
 





الأكثر مشاهدة