"خريطة إنستغرام" من ميتا تثير الجدل حول الخصوصية

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة ميتا ميزة جديدة في إنستغرام تُدعى "خريطة إنستغرام"، تتيح للمستخدمين مشاركة "آخر موقع نشط" لهم مع الأصدقاء، في خطوة تشبه خاصية Snap Map من سناب شات.

ورغم تأكيد ميتا أن الميزة معطّلة افتراضيًا ولا تُفعل إلا بموافقة المستخدم، اشتكى بعض المستخدمين من ظهور مواقعهم رغم عدم تفعيلهم للخدمة، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان.


مدير إنستغرام، آدم موسيري، ردّ بأن الشكاوى ناتجة عن سوء فهم، مؤكدًا أن الموقع لا يُشارك إلا بعد موافقة مزدوجة، ومع دائرة محدودة من المتابعين فقط.


الميزة أثارت نقاشًا واسعًا حول مدى احترام المنصات الرقمية لخصوصية المستخدمين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من سوء استخدام البيانات الجغرافية .

 

البوابة التقنية  

 
 
