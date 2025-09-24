"خريطة إنستغرام" من ميتا تثير الجدل حول الخصوصية

ورغم تأكيد ميتا أن الميزة معطّلة افتراضيًا ولا تُفعل إلا بموافقة المستخدم، اشتكى بعض المستخدمين من ظهور مواقعهم رغم عدم تفعيلهم للخدمة، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان.
مدير إنستغرام، آدم موسيري، ردّ بأن الشكاوى ناتجة عن سوء فهم، مؤكدًا أن الموقع لا يُشارك إلا بعد موافقة مزدوجة، ومع دائرة محدودة من المتابعين فقط.
الميزة أثارت نقاشًا واسعًا حول مدى احترام المنصات الرقمية لخصوصية المستخدمين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من سوء استخدام البيانات الجغرافية .
