خطأ يورط "ميتا" مع مسؤول هندي.. ماذا جرى؟

المنشور الأصلي كُتب بلغة الكنادية، لكن الترجمة الآلية إلى الإنجليزية فهمت خطأ أن سيدارامايا هو المتوفى. وقالت "ميتا" إنها أصلحت الخلل وعبّرت عن أسفها.
من جانبه، انتقد المسؤول الهندي الخطأ واعتبره مضللاً وخطيراً، خاصة في السياقات الرسمية، فيما طالب فريقه الإعلامي الشركة بتحسين دقة الترجمات وتعليق خاصية الترجمة للغة الكنادية مؤقتاً.
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