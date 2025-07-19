خطأ يورط "ميتا" مع مسؤول هندي.. ماذا جرى؟

الوكيل الإخباري- اعتذرت شركة "ميتا" عن خطأ في الترجمة التلقائية أدى إلى الإشارة بشكل غير مقصود إلى وفاة رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الهندية، سيدارامايا، بعد أن نشر منشور تعزية لممثلة عبر فيسبوك وإنستغرام.

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المنشور الأصلي كُتب بلغة الكنادية، لكن الترجمة الآلية إلى الإنجليزية فهمت خطأ أن سيدارامايا هو المتوفى. وقالت "ميتا" إنها أصلحت الخلل وعبّرت عن أسفها.



من جانبه، انتقد المسؤول الهندي الخطأ واعتبره مضللاً وخطيراً، خاصة في السياقات الرسمية، فيما طالب فريقه الإعلامي الشركة بتحسين دقة الترجمات وتعليق خاصية الترجمة للغة الكنادية مؤقتاً.