الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

حملة لإعطاء مطعوم كورونا للقطاع التجاري بمأدبا

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأميرة سلمى تفتتح مركز تدريب المرأة العسكرية

الأحد، 06-06-2021 12:59 م

زيادة في الضرائب كابوس عمالقة التكنولوجيا

19_2021-637469948157094545-709


الوكيل الإخباري - تشهد صفقة تاريخية وافقت عليها أغنى دول العالم يوم أمس السبت حدًا أدنى عالميًا لضريبة الشركات المفروضة على الشركات المتعددة الجنسيات، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا، مثل: أمازون وآبل ومايكروسوفت.

اضافة اعلان

وبعد يومين من المحادثات في لندن، قال وزراء المالية من مجموعة الدول السبع: إنهم وافقوا على فرض معدل ضريبي عالمي أساسي على الشركات لا يقل عن 15 في المئة.


ويتم أيضًا إجراء تغييرات لضمان أن الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تتمتع بحضور قوي عبر الإنترنت، تدفع ضرائب في البلدان التي تسجل فيها المبيعات، وليس في الأماكن التي لديها قاعدة تشغيلية فيها فقط.

 

وكتبت عبر تويتر: إن الوزراء قطعوا التزامًا مهمًا وغير مسبوق يوفر زخمًا هائلاً نحو تحقيق حد أدنى قوي للضريبة العالمية بمعدل 15 في المئة على الأقل.


ووصف وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الذي ترأس الاجتماعات، الاجتماع بأنه لحظة فخر من شأنها أن تخلق مجالًا متكافئًا للشركات في جميع أنحاء العالم.

 

كما وقع وزراء من أعضاء مجموعة السبعة الآخرين – كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان – على البيان المشترك.


وقال البيان: إن الاتفاق غير الملزم يعالج التحديات الضريبية الناشئة عن العولمة ورقمنة الاقتصاد وتبني ضريبة دنيا عالمية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
36d6cd3e-0e18-4168-b442-e425cfdfacee

رسم خريطة جديدة لأنسجة المخ البشري بمساعدة جوجل

افضل-وقت-للنشر-على-انستقرام-670x418

انستغرام توسع فائدة أدوات العلامة التجارية

640

متصفح علي بابا يجمع بيانات مستخدميه

twitter-1-1

تويتر يعلن عن اطلاق ميزة جديدة

azoulay

القدرة على فهم لغة الحيوانات لغزاً حير العلماء.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي فعل ذلك؟

image-1

يوتيوب تؤكد على قيمتها الموسيقية ضد تيك توك

أخبار متعلقة
microsoft-2018

مايكروسوفت يطرح إصدار جديد من ويندوز

420211143442795598678

تويتر تطلق خدمة جديدة بشأن الطقس

9a7e272b-80ca-459b-834c-03512312ea65_16x9_1200x676

تويتر يطرح ميزة جديدة شبيهة بالقصص

143-123547-microsoft-nike-xbox-one-jordan-custom_700x400

صفقة حصرية من اكس بوكس بشأن تقنيات Dolby

7394696-1335758674

تويتر تطرح ميزة جديدة تعتمد على مدى خطأك

60b0f4414c59b7673c265a90

ميزات جديد من مايكروسوفت لـ Outlook