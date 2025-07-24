الخميس 2025-07-24 04:36 م
 

سوار ذكي من "ميتا" للتحكم بأجهزة الكمبيوتر عبر إشارات العضلات

يرير
تعبيرية
 
الخميس، 24-07-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري-   يعمل باحثو شركة "ميتا" على تطوير سوار ذكي يُرتدى في المعصم، يتيح للمستخدمين التحكم بأجهزة الكمبيوتر من خلال إيماءات اليد وكتابة الرسائل في الهواء، كما لو أنهم يمسكون بقلم.

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السوار يعتمد على تقنية تخطيط كهربية العضلات السطحي (sEMG)، التي تلتقط الإشارات الكهربائية الناتجة عن نشاط العضلات، ما يسمح للجهاز بتفسير الحركات حتى قبل تنفيذها فعليًا.


ويهدف هذا الابتكار إلى تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقات الحركية من التفاعل مع أجهزة الكمبيوتر بسهولة، دون الحاجة إلى وسائل تقليدية. وقد تعاونت "ميتا" مع جامعة كارنيجي ميلون لاختباره على مصابي إصابات النخاع الشوكي.


وبحسب الباحث دوغلاس ويبر، فإن حتى الأشخاص المصابين بشلل تام في اليد قد يُظهرون نشاطًا عضليًا طفيفًا يمكن للسوار رصده وتفسيره.


ويُعد هذا السوار بديلًا بسيطًا وغير جراحي لمشاريع أكثر تعقيدًا مثل "نيورالينك" لإيلون ماسك، ويتميّز بكونه يعمل بتردد أعلى من سماعات الرأس التي تعتمد على تخطيط كهربية الدماغ (EEG)، مما يوفر دقة أكبر واستجابة أسرع.

 

لبنان 24 

 
 
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