طرق بسيطة لمعرفة التطبيقات التي تستهلك بطارية أندرويد وآيفون

الوكيل الإخباري- يعاني كثير من مستخدمي الهواتف الذكية من استنزاف سريع للبطارية رغم الاستخدام العادي، وغالبًا يكون السبب تشغيل تطبيقات في الخلفية دون الانتباه لها. إليك خطوات بسيطة تساعدك على متابعة استهلاك البطارية وإدارة التطبيقات للحفاظ على طاقة هاتفك، سواء كنت تستخدم أندرويد أو آيفون:

1. متابعة استهلاك البطارية من الإعدادات

أندرويد: اذهب إلى الإعدادات > البطارية > استخدام البطارية، لترى قائمة بالتطبيقات مرتبة حسب استهلاكها للطاقة مع إمكانية تقييد نشاطها.

آيفون: من الإعدادات > البطارية، ستجد رسمًا بيانيًا يوضح استهلاك الطاقة وقائمة بالتطبيقات مع نسب استهلاكها.



2. إيقاف التطبيقات في الخلفية

أندرويد: من الإعدادات > التطبيقات > اختر التطبيق > البطارية، وفعل خيار تقييد الاستخدام في الخلفية.

آيفون: لا يمكن إيقاف التطبيقات يدويًا تمامًا، لكن يمكن تعطيل تحديث التطبيقات في الخلفية عبر: الإعدادات > عام > تحديث التطبيقات في الخلفية.



3. تفعيل وضع توفير الطاقة

أندرويد: من الإعدادات > البطارية، قم بتفعيل وضع توفير الطاقة في حالات انخفاض الشحن.

آيفون: من الإعدادات > البطارية، شغّل Low Power Mode.



4. استخدام تطبيقات مساعدة لمراقبة البطارية

أندرويد: مثل تطبيقات AccuBattery وGSam Battery Monitor.

آيفون: يمكن استخدام تطبيق Battery Life للحصول على معلومات إضافية.



5. نصائح إضافية لإطالة عمر البطارية

خفّض سطوع الشاشة أو فعّل الوضع الداكن.

أوقف البلوتوث وخدمات الموقع عند عدم الحاجة.

حدّث التطبيقات بانتظام لتحسين الأداء.