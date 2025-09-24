علي بابا تطلق "ماكس-كوين3" أكبر نموذج ذكاء اصطناعي لها

النموذج تفوق على منافسين مثل "كلود" و"ديب سيك v3.1"، ضمن معايير تقييم دولية.
وأكدت الشركة التزامها بتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، ضمن خطة تتجاوز 53 مليار دولار خلال 3 سنوات، إلى جانب إطلاق نظام "كوين3-أومني" لتطبيقات الواقع الافتراضي والقيادة الذكية.
