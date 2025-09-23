غوغل تطلق ميزة "Audio Overviews" لتحويل صفحات الويب إلى ملخصات صوتية

أبرز ملامح الميزة:
تلخيص المحتوى المعقد وتحويله إلى حوار صوتي تفاعلي بين مقدّمين افتراضيين.
تهدف لتسهيل استيعاب المقالات الطويلة بطريقة ممتعة أثناء التنقل أو أداء الأنشطة.
ظهرت لأول مرة في إصدار كروم 140.0.7339.124، ويتم طرحها تدريجيًا للمستخدمين.
كيفية استخدامها:
افتح صفحة ويب على تطبيق Chrome.
اضغط على الثلاث نقاط في أعلى الشاشة.
اختر "الاستماع إلى هذه الصفحة".
فعّل Audio Overviews من إعدادات وضع القراءة.
خلفية تقنية:
تعتمد الميزة على تقنيات طوّرتها غوغل سابقًا في NotebookLM وجيميني.
تأتي في إطار استراتيجية غوغل لدمج الذكاء الاصطناعي في أدواتها اليومية.
لماذا تهمك؟
هذه الميزة قد تُغيّر طريقة استهلاك المحتوى الرقمي، وتجعل متصفح كروم أكثر تفاعلية وفائدة، خصوصًا لمن يفضل الاستماع بدلًا من القراءة.
