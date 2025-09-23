الثلاثاء 2025-09-23 01:48 م
 

غوغل تطلق ميزة "Audio Overviews" لتحويل صفحات الويب إلى ملخصات صوتية

54
تعبيرية
 
الثلاثاء، 23-09-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت غوغل عن إطلاق ميزة جديدة في متصفح Chrome على أندرويد تحمل اسم Audio Overviews، تتيح للمستخدمين تحويل صفحات الويب إلى ملخصات صوتية بأسلوب بودكاست تفاعلي.

اضافة اعلان


أبرز ملامح الميزة:
تلخيص المحتوى المعقد وتحويله إلى حوار صوتي تفاعلي بين مقدّمين افتراضيين.
تهدف لتسهيل استيعاب المقالات الطويلة بطريقة ممتعة أثناء التنقل أو أداء الأنشطة.
ظهرت لأول مرة في إصدار كروم 140.0.7339.124، ويتم طرحها تدريجيًا للمستخدمين.


كيفية استخدامها:
افتح صفحة ويب على تطبيق Chrome.
اضغط على الثلاث نقاط في أعلى الشاشة.
اختر "الاستماع إلى هذه الصفحة".
فعّل Audio Overviews من إعدادات وضع القراءة.


خلفية تقنية:
تعتمد الميزة على تقنيات طوّرتها غوغل سابقًا في NotebookLM وجيميني.
تأتي في إطار استراتيجية غوغل لدمج الذكاء الاصطناعي في أدواتها اليومية.


لماذا تهمك؟
هذه الميزة قد تُغيّر طريقة استهلاك المحتوى الرقمي، وتجعل متصفح كروم أكثر تفاعلية وفائدة، خصوصًا لمن يفضل الاستماع بدلًا من القراءة.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

2

فيديو منوع اعداد البيض بطريقة قد تراها لأول مرة

ل

فيديو منوع لعبة تختبر قوة ملاحظتك

ببب

فيديو منوع خدعة بسيطة تُمكّنك من المحافظة على نظافة فرشاة أسنانك من الأتربة والميكروبات

صحة غزة تحذر من كارثة جراء نقص الوقود في المستشفيات

فلسطين صحة غزة تحذر من كارثة جراء نقص الوقود في المستشفيات

56

فيديو منوع متداول: آخر إصدار من هاتف بلاك بيري

54

فيديو منوع فتح علبة شوكولاتة وبسكويت عمرها 60 عامًا للطوارئ

4

تكنولوجيا واتساب يختبر ميزة لكتم إشارات "@الجميع" في المحادثات الجماعية

https://rce.mohe.gov.jo/QEnquiry/

أخبار محلية التعليم العالي تطلق منصة للإجابة على استفسارات الطلبة بخصوص القبول الموحد



 
 





الأكثر مشاهدة