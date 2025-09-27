غوغل تكشف عن 3 ثغرات أمنية "خطيرة" في متصفح كروم

❗ ما الخطر؟
الثغرات تقع في محرك JavaScript وWebAssembly المسؤول عن تنفيذ التعليمات البرمجية داخل المتصفح، وتشمل:
سرقة بيانات من الذاكرة
تعطل المتصفح
احتمال تنفيذ تعليمات ضارة
✅ ماذا عليك أن تفعل؟
حدّث "كروم" فورًا يدويًا:
اذهب إلى "مساعدة" > "حول Google Chrome"
المتصفح سيتحقق تلقائيًا من التحديث
أعد التشغيل لإتمام التثبيت
💡 لماذا هذا مهم؟
الهجمات الإلكترونية أصبحت أكثر تطورًا، وأي تأخير في التحديث قد يُعرّضك لاختراق دون علمك.
🔒 نصائح للحماية:
فعّل التحديثات التلقائية
استخدم برامج حماية محدثة
تابع نشرات الأمان من غوغل
📌 التحديث متاح لأنظمة ويندوز، ماك، ولينكس.
تجاهل هذا التحديث قد يعرّض بياناتك ومعلوماتك للخطر.
