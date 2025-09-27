السبت 2025-09-27 04:09 م
 

غوغل تكشف عن 3 ثغرات أمنية "خطيرة" في متصفح كروم

ر
تعبيرية
 
السبت، 27-09-2025 12:28 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت شركة غوغل تحديثًا أمنيًا عاجلًا لمتصفح "كروم" بعد اكتشاف 3 ثغرات عالية الخطورة تهدد المستخدمين. قد تمكّن هذه الثغرات القراصنة من الوصول إلى بيانات حساسة أو تعطيل النظام بالكامل.

اضافة اعلان


❗ ما الخطر؟
الثغرات تقع في محرك JavaScript وWebAssembly المسؤول عن تنفيذ التعليمات البرمجية داخل المتصفح، وتشمل:
سرقة بيانات من الذاكرة
تعطل المتصفح


احتمال تنفيذ تعليمات ضارة
✅ ماذا عليك أن تفعل؟
حدّث "كروم" فورًا يدويًا:
اذهب إلى "مساعدة" > "حول Google Chrome"
المتصفح سيتحقق تلقائيًا من التحديث
أعد التشغيل لإتمام التثبيت


💡 لماذا هذا مهم؟
الهجمات الإلكترونية أصبحت أكثر تطورًا، وأي تأخير في التحديث قد يُعرّضك لاختراق دون علمك.


🔒 نصائح للحماية:
فعّل التحديثات التلقائية
استخدم برامج حماية محدثة
تابع نشرات الأمان من غوغل


📌 التحديث متاح لأنظمة ويندوز، ماك، ولينكس.
تجاهل هذا التحديث قد يعرّض بياناتك ومعلوماتك للخطر.

 

ارم نيوز

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني

أخبار محلية المومني: البدء بالأعمال التنفيذية للناقل الوطني أواخر 2025 وبداية 2026

طفل شهيد بغارات إسرائيلية

فلسطين حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 66 ألفا

لل

فيديو منوع أداة عملية لتنصيع مكعبات الثلج بطريقة مضاعفة

بر

فيديو منوع متداول: طريقة لعمل المعكرونة بالصلصة الحمراء بكل سهولة

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية نتائج القبول الموحد في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية اليوم

ررر

فيديو منوع رسالة لا تود أن تفتحها من جمالها

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة توافق على أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية

بلا

المرأة والجمال نصائح مكياج لعيون صغيرة تبرز جمالها وتكبرها



 
 





الأكثر مشاهدة