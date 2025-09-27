غوغل تكشف عن 3 ثغرات أمنية "خطيرة" في متصفح كروم

الوكيل الإخباري- أصدرت شركة غوغل تحديثًا أمنيًا عاجلًا لمتصفح "كروم" بعد اكتشاف 3 ثغرات عالية الخطورة تهدد المستخدمين. قد تمكّن هذه الثغرات القراصنة من الوصول إلى بيانات حساسة أو تعطيل النظام بالكامل.

❗ ما الخطر؟

الثغرات تقع في محرك JavaScript وWebAssembly المسؤول عن تنفيذ التعليمات البرمجية داخل المتصفح، وتشمل:

سرقة بيانات من الذاكرة

تعطل المتصفح



احتمال تنفيذ تعليمات ضارة

✅ ماذا عليك أن تفعل؟

حدّث "كروم" فورًا يدويًا:

اذهب إلى "مساعدة" > "حول Google Chrome"

المتصفح سيتحقق تلقائيًا من التحديث

أعد التشغيل لإتمام التثبيت



💡 لماذا هذا مهم؟

الهجمات الإلكترونية أصبحت أكثر تطورًا، وأي تأخير في التحديث قد يُعرّضك لاختراق دون علمك.



🔒 نصائح للحماية:

فعّل التحديثات التلقائية

استخدم برامج حماية محدثة

تابع نشرات الأمان من غوغل



📌 التحديث متاح لأنظمة ويندوز، ماك، ولينكس.

تجاهل هذا التحديث قد يعرّض بياناتك ومعلوماتك للخطر.