الخميس 2025-09-04 03:02 م
 

قاضٍ يرفض إجبار "غوغل" على بيع كروم وآندرويد.. ويُلزمها بهذا الأمر

ىىىى
تعبيرية
 
الخميس، 04-09-2025 02:18 م

الوكيل الإخباري-   في حكم يُعد انتصارًا كبيرًا لشركة غوغل، رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي، يوم الثلاثاء، طلبًا من المدعين لإجبار الشركة على بيع متصفح كروم ونظام أندرويد في إطار دعوى لمكافحة الاحتكار، مكتفيًا بأمر الشركة بمشاركة بعض بياناتها مع المنافسين.

اضافة اعلان


ورحّب المستثمرون بالحكم، إذ قفزت أسهم شركة ألفابت، المالكة لغوغل، بنسبة 7.8% بعد صدور القرار. ويُعد استمرار ملكية غوغل لمتصفحها ونظام تشغيلها خطوة مطمئنة للسوق، نظرًا لكونهما من أعمدة أعمال الشركة.


ورغم أن أمر مشاركة البيانات سيُعزز من قدرة المنافسين على تحدي هيمنة غوغل في سوق الإعلانات، فإن المحللين يرون أن التأثير لن يكون فوريًا، بحسب "ديباك ماثيفانان" من شركة كانتور فيتزجيرالد.


كما شكّل الحكم ارتياحًا لشركات مثل آبل، التي تتلقى مدفوعات كبيرة من غوغل مقابل تعيين محركها كخيار بحث افتراضي على أجهزتها. وتشير تقارير إلى أن غوغل تدفع لآبل نحو 20 مليار دولار سنويًا لهذا الغرض.


ورغم الحكم، ستظل المعركة القانونية قائمة، إذ أكدت غوغل نيتها الاستئناف، ما قد يُطيل أمد القضية لسنوات قادمة.

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته

عربي ودولي الناتو: مستعدون لمضاعفة القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات

رلالرلا

منوعات تركيا.. غضب واسع بعد انتشار فيديو اعتداء جدة على حفيدها

حادث خروج ترام كهربائي عن مساره في العاصمة لشبونة

عربي ودولي البرتغال: ارتفاع حصيلة قتلى ترام لشبونة إلى 17 شخصا

الكرك

أخبار محلية الكرك: ذكرى المولد النبوي مناسبة لتنوير طريق الأمة نحو مستقبلها

لار

تكنولوجيا يوتيوب تطرح قيوداً على مشاركة الحسابات.. ماذا حدث؟

مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ونائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان الشامسي

فلسطين الشامسي : سفينة حمدان التاسعة المحملة بآلاف الأطنان بطريقها للقطاع

ىىىى

تكنولوجيا قاضٍ يرفض إجبار "غوغل" على بيع كروم وآندرويد.. ويُلزمها بهذا الأمر

مراد نورتلو

عربي ودولي سلطات كازاخستان تنفي صحة أنباء عن احتجاز وزير الخارجية



 
 





الأكثر مشاهدة