قبل مؤتمرها القادم.. "آبل" تتيح نموذجي ذكاء اصطناعي مجانا

الوكيل الإخباري-   في خطوة تعكس اهتمامها المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كشفت شركة "آبل" عن نموذجين جديدين مفتوحي المصدر، هما FastVLM وMobileCLIP2، عبر منصة "Hugging Face" الشهيرة.

ويجمع نموذج FastVLM بين الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة، ما يجعله قادراً على تحليل الصور ومقاطع الفيديو وتقديم وصف دقيق لمحتواها. أما MobileCLIP2، فهو إصدار محسّن يتميز بأنه أسرع بـ85 مرة وأصغر حجماً بـ3.4 مرات مقارنة بالإصدار السابق، ويُظهر كفاءة عالية في الفهم البصري واللغوي.


النماذج الجديدة تعتمد على إطار التعلم الآلي مفتوح المصدر من آبل، وقد صُممت لتعمل بكفاءة على معالجات الشركة الخاصة. وعلى الرغم من أنها لا تولّد صوراً أو فيديوهات، فإنها تُستخدم لشرح المحتوى المرئي بشكل دقيق، ما يجعلها أدوات قوية في تحليل الوسائط.


ويُتوقع أن يكون هذا الإعلان تمهيداً للكشف عن مزايا جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر آبل المقبل، المقرر في 9 سبتمبر.

 

الجزيرة 

 
 
