كاليفورنيا تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن حرائق الغابات

الوكيل الإخباري- كشفت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا (Cal Fire) عن برنامج جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن حرائق الغابات.



وتم إنشاء برنامج Alert California AI بالشراكة مع جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، وهو يأخذ خلاصات من 1032 كاميرا دوارة بزاوية 360 درجة ويستخدم الذكاء الاصطناعي "لتحديد التشوهات داخل خلاصات الكاميرا". ثم تُخطر خدمات الطوارئ والسلطات الأخرى للتحقق مما إذا كان الحريق المحتمل يستدعي التدخل.



البرنامج، الذي بدأ في يوليو (تموز)، أخمد بالفعل حريقاً محتملاً واحداً على الأقل. وبحسب ما ورد، سجلت كاميرا حريقاً ناشئاً مشتعلاً في الساعة 3 صباحاً في غابة كليفلاند الوطنية النائية شرق سان دييغو. ورصد الذكاء الاصطناعي الحريق، ونبه رجال الإطفاء، وتم استدعاء حوالي 60 من رجال الإطفاء بما في ذلك سبعة سيارات، وجرافتان، وخزان مياه، وطاقمان يدويان".



وتقول إدارة الغابات والحماية من الحرائق إن النيران أطفأت في غضون 45 دقيقة. ويقول موقع Alert California التكنولوجي إنه يستخدم عمليات مسح LiDAR المأخوذة من الطائرات والطائرات بدون طيار لإنشاء "معلومات دقيقة ثلاثية الأبعاد حول الأسطح الممسوحة ضوئياً". ويجمع هذا مع السمات الفيزيائية لأنواع الأشجار لمعرفة المزيد عن الكتلة الحيوية للغابات في كاليفورنيا ومحتوى الكربون.



وتم تطوير النظام من قبل مهندسي UCSD باستخدام الذكاء الاصطناعي من شركة DigitalPath ومقرها كاليفورنيا. واستثمرت

Cal Fire أكثر من 20 مليون دولار في البرنامج على مدى السنوات الأربع الماضية، ووعدت بمبلغ 3.516.000 دولار إضافي في المستقبل القريب، بحسب موقع إن غادجيت.

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