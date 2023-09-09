السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

توضيح صادر عن أمانة عمان الكبرى

الامن العام : وفاة مواطن سقط من أعلى منزله

تنظيم بطولة كأس الأردن للقوس والسهم

بالصور.. شاهد لقطات من آثار زلزال المغرب المُدمر

توصية مرتقبة حول تحديد ساعات فتح وإغلاق المحلات بعمان

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الملكة رانيا العبدالله: نقف الى جانب أهلنا في المغرب

المغرب: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 820 وفاة و672 إصابة

الأردن يشارك بالمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة

الصفدي وآل الشيخ: علاقة أردنية سعودية متجذرة وتاريخ وحاضر ومصير مشترك

السبت، 09-09-2023 02:22 م

كيف تتجسس الأجهزة المنزلية على بياناتنا الخاصة؟

2023980462180GY


الوكيل الإخباري- تظهر الأبحاث أن وسائل الراحة المنزلية القياسية مثل أجراس الأبواب، ومكبرات الصوت الذكية وأجهزة التلفزيون، والغسالات، تلتقط المعلومات الخاصة، وتشاركها مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وأمازون وفيسبوك وتيك توك.

ويسود الاعتقاد بأن الشركات وشركاءها التجاريين يستخدمون المعلومات، لاستهداف الأشخاص من خلال الإعلانات على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى. 
على سبيل المثال، تقوم مكبرات الصوت الذكية "بوس" بمشاركة بيانات المستخدم مع شركة ميتا.

اضافة اعلان


كما تستخدم شركات تصنيع الكاميرات الذكية وأجراس الباب خدمات التتبع من غوغل، بينما تتصل سماعتا بلينك ورينج أيضاً بالشركة الأم أمازون.

وبحسب التقارير، فإن وظائف التجسس والتتبع يتم تنشيطها تلقائياً بشكل افتراضي.. ويمكن للمستهلكين إلغاء الاشتراك، ولكن هذا يتطلب تغيير الإعدادات التي قد تؤدي إلى توقف بعض جوانب الجهاز أو التطبيق عن العمل.


وتقوم شركة "إل جي" بالحصول على أكبر قدر من البيانات من جميع العلامات التجارية للغسالات، بما في ذلك اسم العميل وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني، ودليل جهات الاتصال بالهاتف والموقع الدقيق ورقم الهاتف.


إن أسباب الحصول على المعلومات غالباً ما تكون واسعة جداً بحيث لا يمكن للمستهلكين تقديرها، حيث تدعي الشركات أنها مصالح مشروعة، ويدعي المصنعون أنهم يتحلون بالشفافية مع العملاء بشأن استخدام بياناتهم، ويدعون أن البيانات التي تم جمعها تستخدم لتحسين الأجهزة والخدمات.


على سبيل المثال، تقول غوغل إنها ملتزمة تماماً بقوانين الخصوصية المعمول بها، وهي توفر الشفافية لمستخدميها فيما يتعلق بالبيانات التي تجمعها، في حين تقول أمازون إنها تصمم منتجاتها لحماية خصوصية عملائها وأمنهم.. ولكن الحقيقة تكمن فيما وراء هذه الادعاءات التي لا تكون معلنة وغير مصرح بها، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
24922 (1)

الأمن السيبراني الاماراتي يحذر من ثغرات أمنية في أبل واندرويد

image (1)

غوغل تصدم محبي الأفلام بقرار مفاجئ !

image

اليونسكو تتطلع لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم

image

الصين تتوسع في حظر استخدام آيفون ليشمل الحكومات المحلية وشركات الدولة

image

متى يُسمح للطفل باستخدام هاتف متحرك؟

255071_0

إيلون ماسك يخطط لدمج شركات بتقنية الذكاء الاصطناعي

أخبار متعلقة
image (1)

غوغل تصدم محبي الأفلام بقرار مفاجئ !

image

اليونسكو تتطلع لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم

202398174826188NY

كيفية الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك في غوغل كروم

معلومات-عن-شركة-أندرويد

لمستخدمي أندرويد.. 4 ميزات مرتقبة على الهواتف

1693511151978

مؤشرات الأسهم الأميركية: تراجع داو جونز

202382717625350CS

"علي بابا" تطلق نماذج للذكاء الاصطناعي يمكنها التعرف على الصور