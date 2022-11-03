للايفون والاندرويد .. تطبيقات تكشف الكاميرات الخفية واجهزة التنصت الصوتي في اي مكان

الوكيل الإخباري-إذا كنت تقيم في غرفة فندق، فمن الأفضل دائماً التحقق من وجود الكاميرات المخفية وأجهزة التسجيل الصوتي قبل الاستقرار في المكان، ويمكن فعل ذلك عبر استخدام بعض تطبيقات الهاتف الذكي المفيدة.



فيما يلي مجموعة من تطبيقات أندرويد و آيفون التي يمكنك استخدامها للعثور على الكاميرات المخفية في أي مكان، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني:



Hidden device detector camera







متاح لمستخدمي أندرويد وهو سهل التثبيت والاستخدام. يتيح التطبيق للمستخدمين معرفة أي كاميرا تجسس أو ميكروفون في أي مكان. يستخدم جهاز البحث عن الكاميرا أو جهاز الكشف عن التجسس مستشعراً مغناطيسياً للعثور على كثافة الإشعاع المنبعثة من الأجهزة الإلكترونية.



Hidden camera detector - Spy c







يدعي التطبيق أنه يحمي المستخدمين من أي كاميرات وميكروفون مخفي. يحتاج المستخدمون فقط إلى تحريك الكاميرا بالقرب من الكائن المشتبه به وسيكتشف التطبيق الكاميرا الخفية. يحتوي أيضاً على مقياس مغناطيسي يمكنه اكتشاف أي نشاط مغناطيسي للسماعات والكاميرات. يوجد أيضاً مقياس إشعاع يمكنه اكتشاف كاميرات الأشعة تحت الحمراء.



Hidden camera detector







متوفر فقط على نظام أندرويد، يمكن للتطبيق مساعدة المستخدمين في العثور على أي كاميرا تجسس موجودة. يحتوي على واجهة مستخدم بسيطة كما أنه سهل الاستخدام. يأتي التطبيق مزوداً بمقياس مغناطيسي يستخدم المستشعر المغناطيسي المتوفر على هاتفك الذكي للتعرف على أي أنشطة مغناطيسية للكاميرا. ويحتوي أيضاً على كاشف للكاميرا بالأشعة تحت الحمراء يتيح للمستخدمين العثور على كاميرات الأشعة تحت الحمراء.



Hidden spy camera detector







متوفر على كل من أندرويد و iOS، تم تصميم التطبيق لمساعدة المستخدمين على اكتشاف كاميرات التجسس. يحتوي التطبيق على ماسح ضوئي شبكي متعدد الإمكانات يمكنه بسهولة اكتشاف الكاميرات الخفية وأجهزة تعقب جي بي إس. التطبيق مجاني للتنزيل ولكنه يأتي مع عمليات شراء داخل التطبيق للإصدار المتميز.



Hidden camera detector pro







تم تصميم هذا التطبيق لحماية المستخدمين من أي كاميرات تجسس أو كاميرات خفية في محيطهم. يمكن للتطبيق أيضاً العثور على أي ميكروفون مخفي. كما أنه قادر على اكتشاف كاميرا الأشعة تحت الحمراء ويقدم للمستخدمين نصائح وحيلاً للبقاء بأمان.



No hidden - spy camera finder







يمكن لهذا التطبيق اكتشاف جميع أنواع الكاميرات السرية والأجهزة المخفية، ويقوم بتحديد موقع الكاميرات بسرعة في غرفتك بالفندق. يمكن للتطبيق أيضاً العثور على كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء ويأتي مع أوضاع مسح ضوئي متقدمة.



Hidden spy camera detector







متوفر على آي أو إس، ويمكنه اكتشاف أي كاميرات تجسس وأخطاء مخفية باستخدام مستشعر الهاتف، ويمكن أن يساعد التطبيق في العثور على أي كاميرات خفية حوله. يمكنه أيضاً تحديد موقع كاميرا الأشعة تحت الحمراء.



Hidden Pinhole Camera Detector







متوفر على آي أو إس، ويمكنه البحث عن الأجهزة المشبوهة. وهو قادر أيضاً على مسح واكتشاف أي جهاز بلوتوث متوفر في المكان. يقدم التطبيق أيضاً دليلاً تفصيلياً عن أي محاولات تجسس.



Camera Detector: Find Spy Cam







متوفر على آي أو إس، ويمكنه اكتشاف أي كاميرا خفية بنقرة واحدة فقط. يأتي مزوداً باستراتيجية مضادة للتسلل تنبه المستخدمين حول الأماكن المشبوهة التي يسهل التسلل إليها.

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