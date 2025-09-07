مايكروسوفت أزور يواجه بطئًا مؤقتًا في الشرق الأوسط

وأضافت الشركة في تحديث بشأن خدمة أزور أن مستخدميها قد يواجهون انقطاعات في الخدمة على مسارات حركة البيانات عبر الشرق الأوسط.
وقالت: "نتوقّع زمن وصول أطول لبعض البيانات التي كانت تمر سابقًا عبر الشرق الأوسط. حركة البيانات على الشبكة التي لا تمر عبر الشرق الأوسط لم تتأثّر. سنواصل تقديم تحديثات يومية، أو في وقت أقرب إذا تغيّرت الظروف".
ونتيجة لهذا الانقطاع، قامت أزور، ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم بعد أمازون ويب سيرفيسز، بإعادة توجيه الخدمات عبر مسارات بديلة، ولم تتعطّل حركة مرور البيانات على الشبكة.
-
أخبار متعلقة
-
ماسك الغائب الأبرز عن قمة ترامب "التكنولوجية"
-
يوتيوب تطرح قيوداً على مشاركة الحسابات.. ماذا حدث؟
-
قاضٍ يرفض إجبار "غوغل" على بيع كروم وآندرويد.. ويُلزمها بهذا الأمر
-
خطوات بسيطة لتسريع التلفزيون الذكي إذا أصبح بطيئا
-
ميزة خفية في آيفون تكشف من استخدم هاتفك بدون علمك
-
قبل مؤتمرها القادم.. "آبل" تتيح نموذجي ذكاء اصطناعي مجانا
-
بعد انتحار مراهق أمريكي .. إطلاق "آلية جديدة" على تشات جي بي تي
-
عمليات احتيال الكترونية.. تحذير من استخدام هذا التطبيق