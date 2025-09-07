مايكروسوفت أزور يواجه بطئًا مؤقتًا في الشرق الأوسط

07:24 ص

الوكيل الإخباري- قالت مايكروسوفت، السبت، إن مستخدمي خدمة مايكروسوفت أزور قد يواجهون زيادة في زمن الوصول بسبب عدة انقطاعات في ألياف ضوئية تحت الماء في البحر الأحمر. اضافة اعلان





وأضافت الشركة في تحديث بشأن خدمة أزور أن مستخدميها قد يواجهون انقطاعات في الخدمة على مسارات حركة البيانات عبر الشرق الأوسط.



وقالت: "نتوقّع زمن وصول أطول لبعض البيانات التي كانت تمر سابقًا عبر الشرق الأوسط. حركة البيانات على الشبكة التي لا تمر عبر الشرق الأوسط لم تتأثّر. سنواصل تقديم تحديثات يومية، أو في وقت أقرب إذا تغيّرت الظروف".



ونتيجة لهذا الانقطاع، قامت أزور، ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم بعد أمازون ويب سيرفيسز، بإعادة توجيه الخدمات عبر مسارات بديلة، ولم تتعطّل حركة مرور البيانات على الشبكة.