الأحد 27-06-2021
الوكيل الاخباري

صناعة الأردن: حريصون على تقديم لقاح كورونا للعاملين بالقطاع الصناعي

الأردن يبحث مع سوريا من أجل توفير كميات أكبر من المياه

انطلاق أعمال القمة الثلاثية في بغداد

الصحة : عطاءات صيانة لـ 6 مستشفيات حكومية

وزارة المياه تسمح بحفر الآبار الإرتوازية في الأغوار الجنوبية

رفع الجلسة في قضية 'الفتنة' إلى يوم الأربعاء

انتهاء توسعة صوامع الجويدة بسعة 255 ألف طن

إصابتان بـ' السلالة الهندية' لكورونا في فلسطين

إحباط تسلل مجموعة من الأشخاص من سوريا إلى الأردن

الفرجات لـ الوكيل : الصحة تعتزم توفير فحص كورونا السريع خلال أيام

الأحد، 27-06-2021 11:40 ص

مشاكل أمازون مع المراجعات المزيفة

كيف-توسع-تجارتك-ما-بعد-الإنطلاقة-الناجحة-amazon-3


الوكيل الإخباري - يفحص التحقيق أيضًا ما إذا كانت الشركات تعاقب المراجعين أو الشركات لردعهم عن نشر المراجعات المضللة.

اضافة اعلان


وأضافت الوكالة أنها قلقة من فشل أنظمة أمازون في منع البائعين من التلاعب بقوائم المنتجات، مع إعطاء مثال للتجار الذين يختارون التقييمات الإيجابية من المنتجات الأخرى.


ولم تقرر الهيئة بعد ما إذا كانت أمازون وجوجل قد انتهكتا القانون في هذه المرحلة. ولكنها قالت إنها تتخذ إجراءات، بما في ذلك إحالة الشركات إلى المحكمة إذا لزم الأمر. وذلك في حال ثبت وجود انتهاك لقانون حماية المستهلك.


وقالت أمازون: نحن نكرس موارد كبيرة لمنع المراجعات المزيفة. ونعمل للتأكد من أن التقييمات تعكس بدقة تجربة العملاء مع أحد المنتجات. ونواصل مساعدة الهيئة في استفساراتها ونلاحظ تأكيدها بأنه لم يتم التوصل إلى أي نتائج ضد أعمالنا.


فيما قالت جوجل: تنص سياساتنا بوضوح على أن المراجعات يجب أن تستند إلى تجارب حقيقية. وعندما نجد انتهاكات للسياسة، فإننا نتخذ إجراءات مثل إزالة المحتوى المسيء وتعطيل حسابات المستخدمين. ونتطلع إلى مواصلة عملنا مع الهيئة لمشاركة المزيد حول كيفية عمل التكنولوجيا وفرق المراجعة لدينا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
untitledpng

موزيلا تطلق تطبيق Rally

smartphone-germs-coronavirus

خطوات استخدام بصمة الوجه مع الكمامة في آيفون

نهنن

طرق استخدام آيفون كماسح ضوئي

1045692373_0_258_3072_1920_1000x541_80_0_0_4d6c8642badf69b2b94bb42c933c65b2

طريقة تثبيت تحديثات ذراع تحكم بلاي ستيشن 5

كيف-تحمّل-ماين-كرافت

نصائح البداية في ماين كرافت لتحميل نسخة خاصة للهواتف المحمولة

انشاء-موقع-الكتروني-كيف-تنشأ-موقعك-الالكتروني-

طريقة إنشاء موقع إلكتروني مجاني عبر آيفون مباشرةً

أخبار متعلقة
12e251c8aa995

أمازون تراهن على المركبات الذاتية القيادة

20211281447416556U

أمازون وآبل تتصدران العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم

696675012.jpg.0

أمازون تقلل عمولة متجرها

640

امازون تطلب المساعدة من منصات التواصل الاجتماعي

amazon-prime

انطلاق أمازون برايم داي في 21 يونيو