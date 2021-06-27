مشاكل أمازون مع المراجعات المزيفة

الوكيل الإخباري - يفحص التحقيق أيضًا ما إذا كانت الشركات تعاقب المراجعين أو الشركات لردعهم عن نشر المراجعات المضللة.

اضافة اعلان



وأضافت الوكالة أنها قلقة من فشل أنظمة أمازون في منع البائعين من التلاعب بقوائم المنتجات، مع إعطاء مثال للتجار الذين يختارون التقييمات الإيجابية من المنتجات الأخرى.



ولم تقرر الهيئة بعد ما إذا كانت أمازون وجوجل قد انتهكتا القانون في هذه المرحلة. ولكنها قالت إنها تتخذ إجراءات، بما في ذلك إحالة الشركات إلى المحكمة إذا لزم الأمر. وذلك في حال ثبت وجود انتهاك لقانون حماية المستهلك.



وقالت أمازون: نحن نكرس موارد كبيرة لمنع المراجعات المزيفة. ونعمل للتأكد من أن التقييمات تعكس بدقة تجربة العملاء مع أحد المنتجات. ونواصل مساعدة الهيئة في استفساراتها ونلاحظ تأكيدها بأنه لم يتم التوصل إلى أي نتائج ضد أعمالنا.



فيما قالت جوجل: تنص سياساتنا بوضوح على أن المراجعات يجب أن تستند إلى تجارب حقيقية. وعندما نجد انتهاكات للسياسة، فإننا نتخذ إجراءات مثل إزالة المحتوى المسيء وتعطيل حسابات المستخدمين. ونتطلع إلى مواصلة عملنا مع الهيئة لمشاركة المزيد حول كيفية عمل التكنولوجيا وفرق المراجعة لدينا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية